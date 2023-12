Śmieszne życzenia bożonarodzeniowe i wierszyki dla znajomych i rodziny

Ładne i krótkie życzenia bożonarodzeniowe. Idealne do wysłania SMS-em

Krótkie życzenia świąteczne na SMS dla przyjaciół

Szukasz wyjątkowych życzeń świątecznych dla przyjaciół i rodziny? Postaw na odjechane życzenia świąteczne! Krótkie i śmieszne wierszyki rozbawią każdego i w oryginalny sposób przekażesz bliskim sobie osobom najlepsze życzenia na Boże Narodzenie. Nie musisz trzymać się tradycji. Boże Narodzenie to radosny czas i jeśli chcesz poprawić przyjaciółce humor to wyślij jej SMS ze śmiesznymi życzeniami świątecznymi. U nas znajdziesz wiele krótkich życzeń, które możesz skopiować do wiadomości i wysłać swoim bliskim już dziś, a na pewno ich miło zaskoczysz.

Gdy gwiazdki świecą na niebie, Mikołaj leci do Ciebie, dać prezentów kupę i rózgą przez d**ę.

Śniegu po pachy, smacznej kiełbach prezentów kupę, rózgi na dupę, do nieba choinki i wędzonej szynki oraz szczęśliwego wskoku do nowego roku.

Świętego w kominie, prezentów po szyje, zielonej choinki, prezentów trzy skrzynki, zimnego szampana i sylwka do rana.

Mikołaja z długą brodą, gości z procentową wodą, kobiety gorącej w prezencie, prostej drogi na zakręcie. Tego i wiele innego życzy...

Dużo prezentów, mało w życiu zakrętów! Dużo bąbelków w szampanie i kogoś kto Ci zrobi śniadanie! A na każdym kroku szczęścia w Nowym Roku!

Merry Christmas Christmas Merry, były sobie renifery, miały bardzo śmieszne minki, bo urwały się z choinki, wpadły w bardzo ciepły kąt, życząc Ci Wesołych Świąt!

Święta świece zapaliły, pod choinką prezent lśni. To dla Ciebie, mój Ty miły, żebyś o mnie często śnił!