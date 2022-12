Prezenty last minute. Co kupić bliskim pod choinkę?

Prezent dla każdego

Już niedługo, bo w wieczór wigilijny, rozbłyśnie nie tylko pierwsza gwiazdka, ale również uśmiechy na twarzach na widok sterty prezentów pod choinką. Ucieszą się wszyscy – zarówno ci mali, którzy są zwykle obdarowywani i ci duzi, którzy zapewniają tę radość. Dla mamy, brata, dziadka, czy drugiej połówki? Bez względu na to, kto zostanie obdarowany, warto pamiętać, że nawet najdrobniejsza rzecz zostanie tego dnia doceniona. Wręczanie prezentów to w końcu miły gest – warty każdego uśmiechu bliskiej osoby przy choince.

Prezenty last minute w Empiku

Prezenty gwiazdkowe już spakowane? Nie? Jeśli w wirze świątecznych przygotowań, zabrakło czasu na skompletowanie wszystkich upominków – nic straconego. Grunt to nie panikować. Te kupowane na ostatnią chwilę (nawet w Wigilię) mogą być przecież idealnie trafione. Radzimy, co wybrać na prezent na ostatniej prostej do Świąt i gdzie kupować.Przede wszystkim – to nie czas na zakupy online, bo może się okazać, że zamówiony prezent nie dotrze na czas. Teraz warto skierować kroki do sklepów stacjonarnych, które gwarantują duży wybór „tu i teraz”.

Zobacz także: W święta rzucają jedzeniem w sufit, ale to nic w porównaniu z defekującym prezentami pieńkiem. Sprawdź, jakie są najdziwniejsze zwyczaje oraz przesądy świąteczne na świecie

Prezentów dla brata lub siostry, przyjaciółki bądź wujka, warto szukać, chociażby w szerokiej ofercie gier planszowych. W Empikach, czynnych nawet w Wigilię, w atrakcyjnych cenach dostępne są propozycje dla całej rodziny – w tym Monopoly Classic (99,99 zł) i Scrabble (99,99 zł). Kultowe gry Jenga (59,99 zł), czy Dobble (42,99 zł) będą z kolei doskonałe również dla początkujących graczy.

Uniwersalnym pomysłem na prezent mogą być także karty prezentowe – do Empik Go gwarantujące dostęp do biblioteki audio i e-booków czy Empiku*. Dzięki nim obdarowana osoba sama może zdecydować, jaki w tym roku otrzyma prezent, a co najważniejsze – będzie on w pełni dopasowany do indywidualnych potrzeb i gustu. Dostaniesz je w każdym stacjonarnym Empiku.

Dla głodnych wrażeń i bywalców wydarzeń kulturalnych polecamy propozycje od Empik Bilety. Zaproszenia do teatru, bilety na koncerty, stand-up, czy festiwale...? Proszę bardzo! Bilety można kupić zarówno w salonie w tradycyjnej papierowej formie, jak i przez internet i samodzielnie wydrukować bądź przesłać, jako wirtualny prezent. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wyjątkowe muzyczne widowiska, takie jak „Historia Polskiego Hip-Hopu”, czyli projekt dla fanów nowej i starej szkoły rapu oraz „Radzimir Dębski HOMMAGE Krzysztof Penderecki”, który przypadnie do gustu wielbicielom muzyki poważnej.

Na liście prezentów last minute nie może oczywiście zabraknąć książek. Tym bardziej, że teraz przy zakupie można skorzystać z promocji -15% na pakiety książkowe. Szczególnie polecamy wyjątkowy reportaż Martyny Wojciechowskiej „Co chcesz powiedzieć światu”, biografie, książki o sztuce. Fani serialu Friends ucieszą się z autobiografii Metthew Perry'ego - „Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz” lub książki K. Miller „Przyjaciele. Ten o najlepszym serialu na świecie”, młodzież chętnie przeczyta „Smoczą straż. Legenda zabójcy smoków” M. Brandon , a dzieci serię „Zosia i jej Zoo” A. Cobb. Wybrane tytuły dla najmłodszych dostępne są 30% taniej.