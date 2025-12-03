Życzenia mikołajkowe dla dorosłych. Oni też mogą świętować!

Zapomnij o nudnych życzeniach! Mikołajki to idealny moment, by zabłysnąć i wywołać uśmiech (lub rumieniec). Odkryj gotowe, genialne formułki, które trafią w dziesiątkę – od tych poważnych po absolutnie... niegrzeczne.

i Autor: AI/ Wygenerowane przez AI życzenia na mikołajki dla dorosłych