Mądre życzenia na 40 urodziny. Te słowa dają do myślenia

Mówią, że po 40-tce trzeba zacząć myśleć o emeryturze. Na razie jednak myśl tylko o tym, jak świetnie bawić się na swoich urodzinach!

Skończyłeś 40 lat, ale pamiętaj, że wiek to tylko liczba. Wyglądasz najwyżej na 39 i pół!

40 lat to wiek, w którym zaczynasz gubić rzeczy, takie jak klucze do auta i włosy, ale znajdujesz mądrość i dystans do siebie.

40 lat to moment, kiedy zaczynasz doceniać spanie jako hobby. Wszystkiego najlepszego!

Skończyłeś 40 lat, więc czas na rozpoczęcie drugiej młodości. Życzymy Ci, żeby była jeszcze dziksza niż pierwsza!

Może i masz 40 lat, ale zawsze możesz zachować duszę wiecznego dzieciaka. Wesołych urodzin!

Może i jesteś czterdziestolatkiem, ale trzymasz się znacznie lepiej niż inżynier Karwowski!

Witaj w klubie czterdziestolatków! Jego pierwsza zasada brzmi: "im więcej świeczek, tym więcej wódki". Życzymy Ci udanego towarzystwa i wesołego wieczoru!

Kobiety są jak wino, a mężczyźni są jak samochody - im starsi, tym drożsi w utrzymaniu. Wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin!

Gdybym mógł, to przysłałbym Ci 40 balonów na 40 urodziny, ale musisz zadowolić się tą wiadomością.

40 to nowe 30! Niech ta dekada będzie jeszcze lepsza niż poprzednia.

Wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin! Teraz możesz oficjalnie narzekać na swoje kręgosłupy i stawy!

Czterdzieści lat to jeszcze nie starość, ale już możesz zacząć rozważać zakup okularów czy kijka do nordic walking.

40 lat to wiek, w którym zaczynasz mówić "Kurczę, jak ten czas leci!" i robić listę rzeczy do zrobienia przed emeryturą.

Kończysz 40 lat? I co z tego? Najważniejsze, że wciąż jesteś tak fantastycznym facetem, jak zawsze!

Życzymy Ci, żebyś na swoje 40. urodziny dostał tyle prezentów, że będziesz musiał kupić nowy dom, żeby je pomieścić!

Teraz jesteś na tyle dojrzały, żeby zrozumieć, że życie jest zbyt krótkie, żeby się martwić swoim wiekiem. Baw się na swoje 40. urodziny i ciesz się życiem! Gratulacje! Skończyłeś 40 lat, więc masz oficjalne pozwolenie na narzekanie na "dzisiejszą młodzież".