Skończyłaś 40 lat, więc masz za sobą wiele cudownych przygód i zabawnych historii. Niech przez następne 40 lat uzbiera się ich jeszcze więcej!

40 lat to wiek, w którym możesz nosić, co chcesz i mówić, co myślisz, bo po prostu jesteś nie do zatrzymania!

W wieku 40 lat masz prawo robić, co chcesz, ale pamiętaj, że twoje plecy mogą mieć inne zdanie!

Skończyłaś 40 lat, ale nadal masz mnóstwo czasu na realizację swoich szalonych marzeń. Idź za nimi!

40 to moment, kiedy zaczynasz się zastanawiać, czy twoje dzieci naprawdę wiedzą, co robią. (Odpowiedź: nie zawsze!)

Z okazji czterdziestych urodzin, życzę Ci tyle radości, ile butów jest w Twojej kolekcji! I żeby ich przybywało!

Kochana, skończyłaś 40 lat, ale wyglądasz na 39 i 364 dni! Twoja tajemnica wiecznej młodości musi być warta miliony.

40 to wiek, w którym masz już za sobą wystarczająco dużo lat, żeby być mądrą, ale wystarczająco mało, żeby mieć siłę na szaleństwa!

40 lat to zabawny wiek - czujesz, że wiesz już wszystko o życiu, a jednocześnie nie masz pojęcia, gdzie zostawiłaś okulary do czytania.

Teraz, kiedy masz 40 lat, możesz oficjalnie zacząć narzekać na bóle kręgosłupa i zapominanie o imionach. To najlepsza część dorosłości, prawda?

Czterdzieści to wiek, w którym zaczynasz doceniać cichą noc w domu bardziej niż dziką imprezę. Ale zawsze możesz tańczyć w swoim pokoju!

Wszystko najlepszego z okazji 40. urodzin! Teraz masz prawo być wybredna w wyborze towarzystwa i jedzenia. Niech życie będzie pełne pyszności i miłych ludzi!

W wieku 40 lat zaczynasz zdobywać uznanie za swoją mądrość - zwłaszcza, kiedy jesteś jedynym głosem rozsądku na imprezach!

40 to tylko liczba, a Ty nadal jesteś tak urocza i pełna życia jak zawsze. Niech ta energia nigdy nie opuszcza Cię!

Z okazji 40 urodzin życzę Ci, żebyś nie przejmowała się zmarszczkami. W końcu każda z nich to pamiątka po chwilach śmiechu i radości!

Życzymy Ci, aby każdy dzień na 40-tkę był równie słodki, jak Twoje ulubione pralinki.

Teraz, kiedy masz 40 lat, wiesz, że elegancja nigdy nie wychodzi z mody, a czekolada jest zawsze dobrym pomysłem. Wszystkiego najlepszego!