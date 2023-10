i Autor: Fot. Pexels.com

Życzenia na Dzień Dziewczyn. Czego można życzyć dziewczynie?

Dzień Dziewczyn (albo Dzień Dziewczynek) obchodzimy 11 października. To nie to samo, co Dzień Kobiet! Święto ustanowiło ONZ, aby zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi mierzą się dziewczynki na całym świecie. Oto kilka pomysłów na życzenia, które można wysłać znajomym dziewczynom.