Tatusiu, życzę Ci, aby tam, gdzie jesteś, panował spokój i harmonia.

Tato, mam nadzieję, że wiesz, jak bardzo zmieniłeś moje życie i jak wiele dla mnie znaczyłeś.

Tatusiu, chciałbym Ci podziękować za całą miłość, którą mi dałeś i za te wszystkie lata spędzone ze mną.

Tato, choć nie ma Cię już z nami, mam nadzieję, że wiesz, że jesteś wciąż w moich myślach i sercu.

Tatusiu, chciałbym Ci życzyć, abyś miał w Niebie mnóstwo miejsca na rozłożenie swoich skrzydeł.

Tato, mam nadzieję, że jest Ci teraz dobrze i że patrzysz na mnie z góry z dumą i uśmiechem.

Tatusiu, chciałbym Ci podziękować za wszystkie rady, które mi dałeś i za to, że zawsze byłeś obok mnie w trudnych chwilach.

Tatusiu, chciałbym Ci podziękować za to, że zawsze miałeś dla mnie czas i uwagę, nawet wtedy, kiedy miałeś mnóstwo swoich obowiązków. Wiem, że nadal patrzysz na mnie z Nieba.

Tato, mam nadzieję, że w Niebie masz teraz dostatek spokoju i szczęścia.

Tatusiu, chociaż nie jesteś już z nami fizycznie, wciąż jesteś dla nas obecny i kochany tak samo jak za życia.

Tatusiu, choć odszedłeś z tego świata, zawsze będziesz dla mnie wzorem, który chcę naśladować.

Tato, mam nadzieję, że możesz teraz odpoczywać po ciężkich latach pracy i trudzie życia.

Tatusiu, chciałbym Cię tylko przytulić i powiedzieć, jak bardzo tęsknimy za Tobą i jak bardzo jesteśmy Ci wdzięczni za wszystko.

Tatusiu, zawsze będę się cieszył, gdy przypomnę sobie nasze wspólne chwile i rozmowy.

Tato, mam nadzieję, że w Niebie możesz teraz robić to, co naprawdę kochasz i co sprawia Ci przyjemność.

Tatusiu, życzę Ci, aby nic nie przeszkadzało Ci w cieszeniu się wolnością, jaką teraz z pewnością odczuwasz.

Tato, chociaż dziś jesteś już tylko we wspomnieniach, wciąż jesteś dla mnie najważniejszą osobą na świecie i jestem Ci za to ogromnie wdzięczny.