Spis treści

Mądre życzenia urodzinowe po angielsku

May your birthday be the start of a year filled with good luck, good health, and much happiness. (Niech Twoje urodziny będą początkiem roku pełnego szczęścia, zdrowia i powodzenia.)

A year older, a year wiser. May your birthday be filled with joy and reflection. (Starszy o rok, mądrzejszy o rok. Niech Twoje urodziny będą pełne radości i refleksji.)

Wishing you all the best on your special day and throughout the coming year! (Życzę Ci wszystkiego najlepszego w ten wyjątkowy dzień i przez cały nadchodzący rok!)

As you celebrate another year of life, cherish the memories of the past and look forward to a bright future. (Gdy świętujesz kolejny rok życia, ciesz się wspomnieniami z przeszłości i patrz w świetlaną przyszłość)

May this year be the best one yet, filled with new adventures and endless possibilities. (Niech ten rok będzie najlepszym rokiem, jaki do tej pory przeżyłeś, pełnym nowych przygód i nieskończonych możliwości.)

Wzruszające życzenia urodzinowe po angielsku

On your special day, may you be surrounded by the love and joy you bring into the lives of others. (W tym wyjątkowym dniu niech Cię otacza miłość i radość, które przynosisz w życie innych.)

Wishing you a day as beautiful as your heart. Happy Birthday! (Życzę Ci dnia tak pięknego jak Twoje serce. Wszystkiego najlepszego!)

May your birthday be filled with love, laughter, and the warmth of sunshine. (Niech Twoje urodziny będą wypełnione miłością, śmiechem i ciepłem słońca.)

On your special day, I just want you to know how much you mean to me. Happy Birthday! (W Twój wyjątkowy dzień chcę, abyś wiedział/a, jak wiele dla mnie znaczysz. Wszystkiego najlepszego!)

Another year, another reason to celebrate your wonderful existence. Happy birthday! (Kolejny rok, kolejny powód, by świętować cud Twojego istnienia Wszystkiego najlepszego!)

Krótkie życzenia urodzinowe po angielsku

Wishing you all the best on your special day. Happy Birthday! (Życzę Ci wszystkiego najlepszego w ten wyjątkowy dzień. Wszystkiego najlepszego!)

Happy Birthday to someone who makes the world brighter. (Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla kogoś, kto rozświetla świat.)

Another candle on the cake, but you're still the same amazing you. Happy Birthday! (Kolejna świeczka na torcie, ale nadal jesteś tym samym niesamowitym sobą. Wszystkiego najlepszego!)

Wishing you a day of fun and a year of happiness. Happy Birthday! (Życzę Ci dnia pełnego zabawy i roku pełnego szczęścia. Wszystkiego najlepszego!)

On your birthday, may you be surrounded by love and laughter. Happy Birthday! (W dniu Twoich urodzin, niech Cię otacza miłość i śmiech. Wszystkiego najlepszego!)

Śmieszne życzenia urodzinowe po angielsku

You know you're getting old when the candles cost more than the cake! (Wiesz, że się starzejesz, kiedy świeczki kosztują więcej niż tort!)

You're not getting older, you're just upgrading to a newer version. Happy Birthday! (Nie starzejesz się, po prostu zaktualizowałeś się do najnowszej wersji. Wszystkiego najlepszego!)

Another year, another wrinkle... but let's not talk about that! Happy Birthday! (Kolejny rok, kolejna zmarszczka... ale o tym nie rozmawiajmy! Wszystkiego najlepszego!)

A true friend is someone who remembers your birthday but not your age. Happy Birthday, my ageless friend! (Prawdziwy przyjaciel to ten, kto pamięta Twój dzień urodzenia, ale nie Twój wiek. Wszystkiego najlepszego, mój przyjacielu bez wieku!)

You're not old; you're just vintage! Happy Birthday! (Nie jesteś stary, jesteś po prostu vintage! Wszystkiego najlepszego!)

They say with age comes wisdom. So, you must be the wisest person I know! Happy Birthday! (Mówią, że wraz z wiekiem przychodzi mądrość. Musisz być wiec najmądrzejszą osobą, jaką znam! Wszystkiego najlepszego!)

Życzenia urodzinowe po angielsku dla kobiety

May your birthday be as beautiful and bright as your smile. Happy Birthday! (Niech Twoje urodziny będą tak piękne i świetliste jak Twój uśmiech. Wszystkiego najlepszego!)

A woman like you deserves all the best in life. May your birthday be filled with love and joy. Happy Birthday! (Kobieta taka jak Ty zasługuje na to, co w życiu najlepsze. Niech Twoje urodziny będą wypełnione miłością i radością. Wszystkiego najlepszego!)

You are a true inspiration to everyone around you. Happy Birthday to an amazing woman! (Jesteś prawdziwą inspiracją dla wszystkich wokół Ciebie. Wszystkiego najlepszego dla niesamowitej kobiety!)

Aging gracefully is for people who don't know where to buy good makeup. Happy Birthday! (Starzenie się z godnością jest dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie kupić dobre kosmetyki do makijaż. Wszystkiego najlepszego!)

Another year has passed, and you are even more beautiful and amazing. Happy Birthday! (Minął kolejny rok, a Ty jesteś jeszcze bardziej piękna i niesamowita. Wszystkiego najlepszego!)

Życzenia urodzinowe po angielsku dla mężczyzny

Another year has passed, and you are still as charming and handsome as ever. Happy Birthday! (Minął kolejny rok, a Ty nadal jesteś uroczy i przystojny jak zawsze. Wszystkiego najlepszego!)

You make the world a better place with your presence. Happy Birthday to an incredible man! (Twoja obecność sprawia, że świat staje się lepszym miejscem. Wszystkiego najlepszego dla niesamowitego mężczyzny!)

A strong man like you deserves a day of pampering and relaxation. Happy Birthday! (Taki silny mężczyzna jak Ty zasługuje na dzień rozpieszczania i relaksu. Wszystkiego najlepszego!)

Another year, another adventure. May your journey be filled with success and happiness. Happy Birthday! (Kolejny rok, kolejna przygoda. Niech Twoja podróż będzie wypełniona sukcesami i szczęściem. Wszystkiego najlepszego!)

Happy Birthday to a man who knows how to enjoy life and make the most of every moment. (Wszystkiego najlepszego dla mężczyzny, który potrafi cieszyć się życiem i wykorzystywać każdą chwilę.)

Życzenia urodzinowe po angielsku dla dziecka

Happy Birthday to a special little one! May your day be filled with fun and laughter. (Wszystkiego najlepszego dla wyjątkowego malucha! Niech Twój dzień będzie pełen zabawy i śmiechu.)

May your birthday be as magical as you are. Happy Birthday, little wizard! (Niech Twoje urodziny będą równie magiczne, jak Ty sam/a. Wszystkiego najlepszego, mały czarodzieju!)

Wishing you a day of excitement, surprises, and lots of cake. Happy Birthday! (Życzę Ci dnia pełnego ekscytacji, niespodzianek i mnóstwa tortu. Wszystkiego najlepszego!)

On your special day, may all your dreams come true. Happy Birthday, little dreamer! (W ten wyjątkowy dzień niech się spełnią wszystkie Twoje marzenia. Wszystkiego najlepszego, mały marzycielu!)

You're growing up so fast, but you'll always be our little boy/girl. Happy Birthday! (Rośniesz tak szybko, ale zawsze będziesz naszym małym chłopcem/dziewczynką. Wszystkiego najlepszego!)

You're not just a year older; you're a year more incredible. Happy Birthday, little wonder! (Nie jesteś tylko o rok starszy; jesteś o rok bardziej niesamowity. Wszystkiego najlepszego, mały cudzie!)