13-letnia uczennica napadnięta w drodze do szkoły. Napastnik rzucił się na nią i powalił na ziemię

Adrian Teliszewski
2025-10-14

Filip W. ( 20 l.) zasiądzie na ławie oskarżonych! W środę, 15 października przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu rozpocznie się proces młodego mężczyzny, który - według ustaleń prokuratury w Nowym Targu - zaatakował 13–letnią uczennicę szkoły podstawowej w Rabce-Zdroju i próbował zgwałcić. To finał głośnej sprawy, która w lutym tego roku poruszyła opinię publiczną w Polsce.

Nastolatka napadnięta w drodze do szkoły. Rusza proces Filipa W.

W lutym doszło do brutalnego napadu na 13–letnią dziewczynkę, która szła do szkoły. Zabrakło jej dosłownie kilkuset metrów, by bezpiecznie dotrzeć do placówki, ale na jej drodze stanął młody mężczyzna. Gdy dziewczynka próbowała go minąć, rzucił się na nią i powalił na ziemię. Bił ją po głowie, ale uczennica dzielnie się broniła. Uratowała ją koleżanka ze szkoły, która tą samą ścieżką szła do szkoły i przepłoszyła napastnika. Policja rozpoczęła poszukiwania agresora, w mediach społecznościowych pojawił się portret pamięciowy, a na komendzie rozdzwoniły się telefony. Mieszkańcy szybko zidentyfikowali sprawcę i jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali młodego mężczyznę w mieszkaniu w Rabce-Zdroju.

Okazał się nim syn lokalnego, zamożnego biznesmena. Ku zaskoczeniu wszystkich Sąd Rejonowy w Nowym Targu nie zastosował wobec podejrzanego aresztu tymczasowego, tylko puścił go wolno stosując wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. 

Wyszedł na wolność za 50 tysięcy złotych

Ojciec Filipa W. wpłacił za syna poręcznie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Brutalny atak na nastolatkę nie był pierwszym, do jakiego doszło w pobliżu szkoły podstawowej. W listopadzie ubiegłego roku w tym samym miejscu została zaatakowana inna uczennica tej szkoły, a rysopis sprawcy odpowiadał wizerunkowi Filipa W.

Dopiero po zażaleniu prokuratury Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zmienił postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu i Filip W. trafił do aresztu tymczasowego. W środę, 15 października stanie przed sądem.

