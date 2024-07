Anna i jej córka Amelka walczą o powrót do zdrowia. "Diagnoza przewróciła nasze życie do góry nogami"

Mama i córka z Brzeska potrzebują pomocy! Anna zmaga się ze zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, a 8-letnia Amelka cierpi na szereg dolegliwości związanych z zaburzeniami genetycznymi. U dziewczynki występują ataki padaczki, dodatkowo zdradza objawy autyzmu dziecięcego oraz upośledzenia umysłowego. Dziecko nie rozwija się tak, jak jej zdrowi rówieśnicy.

- Mam na imię Anna. Razem z moją córeczką Amelką doświadczyłyśmy już nieocenionej dobroci Waszych serc. Teraz, w momencie największej próby, zwracam się do Was z jeszcze jedną prośbą: otwórzcie je dla ponownie! Piszę te słowa z ciężkim sercem, trzymając w dłoni wyniki badań genetycznych. Diagnoza – Zespół Delecji 2q13 u Amelki – przewróciła nasze życie do góry nogami. Jest nam niewyobrażalnie ciężko, ale choćby cały świat się walił, nie przestanę walczyć o przyszłość mojej córeczki! Wyniki badań WES pomogły mi zrozumieć, dlaczego Amelka przejawia zachowania autystyczne i ma poważne trudności rozwojowe. Ta wiedza przyniosła ze sobą ogromny ból – jestem zrozpaczona... Amelka nadal często choruje. Każda infekcja i każde kolejne antybiotyki wzmagają napady padaczki. Córka często zaraża także mnie, co jeszcze bardziej utrudnia mi normalne funkcjonowanie. Niemoc czuję zwłaszcza rano – nie jestem w stanie wstać z łóżka... Przeraża mnie myśl, że pewnego dnia nie będę mogła już opiekować się moją córeczką! W ostatnich miesiącach musiałam podejmować trudne decyzje, wybierając między własnym zdrowiem a zdrowiem Amelki. Niestety, nie mam środków na własne leczenie... Nie mogę dalej wybierać między moim zdrowiem a zdrowiem mojego dziecka - pisze mama 8-letniej Amelki.

Zbiórka dedykowana Annie oraz jej córce jest prowadzona na portalu siepomaga.pl.

