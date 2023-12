Bmw potrąciło pieszego na rondzie przy kościele. 33-latek uderzył głową w słupek

Straż miejska ostrzega! Za to wykroczenie posypią się grzywny. Nawet 5 tysięcy złotych

Nie żyje wędkarz, który wpadł do lodowatej wody. Koszmarny wypadek na Klimkówce

Tarnów. Kierowca bmw potrącił pieszego na rondzie. 33-latek uderzył głową w słupek

Na przejściu dla pieszych przy rondzie im. gen. Fieldorfa "Nila", znajdującym się w pobliżu kościoła pw. Miłosierdzia Bożego i stacji paliw, 33-letni mężczyzna został potrącony przez kierowcę bmw. Niestety w tym przypadku poszkodowany ucierpiał bardzo mocno. Uderzony przez auto pieszy upadł na chodnik i uderzył głową w przydrożny słupek. Karetka pogotowia ratunkowego zawiozła go do szpitala, gdzie trafił na oddział intensywnej opieki medycznej. Do wypadku doszło wieczorem w piątek, 24 listopada, policja ustala szczegółowy przebieg zdarzenia.

Policja szuka świadków zdarzenia

Postępowanie wyjaśniające okoliczności wypadku prowadzi tarnowska policja. Mundurowi proszę o pomoc świadków zdarzenia. Osoby posiadające informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu potrącenia pieszego są proszone o kontakt z prowadzącym postępowanie pod numer tel. 47 831 1348, dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pod numer 47 831 12 22, alarmowy 112 lub bezpośrednio w sposób elektroniczny wysyłając informację na adres e-mail: [email protected], lub [email protected].

Sonda Czy jako pieszy czujesz się bezpiecznie na polskich drogach? Tak Nie Nie mam zdania