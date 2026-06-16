Tarnów zbliża się do głosowania w sprawie skrócenia kadencji prezydenta Jakuba Kwaśnego i lokalnych radnych.

Uruchomiono oficjalne procedury, a złożona dokumentacja czeka teraz na weryfikację pod kątem formalnym i prawnym .

. Ostateczny los władz leży w rękach obywateli, ale najpierw inicjatorzy muszą zgromadzić ponad 8 tysięcy podpisów poparcia.

Referendum w Tarnowie. Jakub Kwaśny może stracić stanowisko

W piątek, 12 czerwca do miejscowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego trafił wniosek grupy Tarnowian, którzy domagają się przedterminowego odwołania obecnych władz samorządowych. Zanim jednak mieszkańcy ruszą do urn, urzędnicy muszą szczegółowo sprawdzić wszystkie złożone dokumenty i zweryfikować komitet organizacyjny. Kiedy prezydent miasta oficjalnie odbierze stosowne zawiadomienie, rozpocznie się dwumiesięczny okres przeznaczony na zbieranie poparcia wśród uprawnionych do głosowania.

Funkcję oficjalnego pełnomocnika całej akcji powierzono Rafałowi Koziołowi, który na co dzień prowadzi działalność gospodarczą w branży transportowej.

– Pomysł wziął się z inicjatywy grupy mieszkańców, którzy w większości mieszkają na osiedlu Kolejowym. Są bardzo zniesmaczeni działalnością urzędu miasta, który – jak twierdzi – zimą nie odśnieżał osiedla, a także dopuścił do sytuacji, w której część mieszkańców została pozbawiona oświetlenia ulicznego. Na niektórych ulicach stanowiło to zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ludzie się zdenerwowali, dlatego zorganizowaliśmy inicjatywę i chcemy odwołać prezydenta Jakuba Kwaśnego. Złożyłem również wniosek o odwołanie rady miasta przed upływem kadencji. Uważam, że obecna rada nie spełnia swojej roli – stwierdza Kozioł.

Gdy inicjatorom uda się skompletować wymaganą listę z podpisami poparcia, o przyszłości włodarza przesądzą sami obywatele. Aby jednak ewentualne głosowanie miało moc prawną, do lokali wyborczych musi udać się minimum trzy piąte z liczby osób, które brały udział w poprzednich wyborach na stanowisko prezydenta.

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– Żeby tutaj doszło do jakichkolwiek kolejnych czynności, grupa inicjatywna musi zebrać 8075 prawidłowych podpisów – podkreśla komisarz wyborczy w Tarnowie Katarzyna Joanna Tutaj.

Sonda Czy Jakub Kwaśny powinien zostać odwołany z funkcji prezydenta Tarnowa? TAK NIE NIE MAM ZDANIA