Tarnów. Wybuch w elektrociepłowni Grupy Azoty

Wielki huk i wybuch usłyszeli i zobaczyli w piątek, 17 stycznia, mieszkańcy Tarnowa - informuje profil facebookowy "112Tarnow.pl - Tarnowski Portal Ratowniczy". Wszystko działo się ok. godz. 21.40, a hałas było słychać w odległości nawet 30 km od miasta. Do eksplozji doszło na terenie elektrociepłowni Grupy Azoty, a spółka wydała tego samego dnia komunikat, uspokajając mieszkańców. Część z nich, przestraszona wybuchem, wyszła z domów, by zobaczyć, co się dzieje.

- Informujemy, że w piątek wieczorem na terenie Elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. miała miejsce eksplozja w systemie pyłowym młyna na jednym z kotłów. Zadziałały zabezpieczenia antyeksplozyjne, powodując uwolnienie chmury pyłów, która uległa zapłonowi. Jedynym skutkiem zdarzenia jest konieczność ponownego zamontowania klap systemu antyeksplozyjnego - przekazała Monika Darnobyt, rzeczniczka prasowa Grupy Azoty.

Według informacji spółki w związku z wybuchem nikomu nic się nie stało ani nie doszło do żadnych emisji.

