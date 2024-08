Dramatyczny wypadek na autostradzie A4. Zginęła kobieta

Wypadek na A4. Nie żyje kobieta

Do wypadku doszło we wtorek 20 sierpnia 2024 w Zaczarniu - na 506 kilometrze autostrady A4, między węzłami Tarnów Centrum a Dębicą, w kierunku Rzeszowa. Dramat rozegrał się wcześnie rano, około godziny 5:30. Zginęła 45-letnia kobieta.

Wypadek na A4. Co się stało?

Samochodem osobowym marki Chevrolet podróżował 19-letni kierowca, mieszkaniec powiatu jarosławskiego (województwo podkarpackie) oraz 45-letnia kobieta. Nie dane im było dotrzeć do celu podróży. Około godziny 5:30 na autostradzie A4 doszło do dramatycznego wypadku.

Jak wynika z informacji przekazanych przez tarnowską policję, 19-kierowca podróżujący samochodem osobowym Chevrolet wraz z 45-latką "z niewyjaśnionych przyczyn najechał na poprzedzający go pojazd ciężarowy z naczepą".

- Pasażerka samochodu osobowego, pomimo udzielonej jej pomocy medycznej, zmarła na miejscu. Natomiast kierowca został zabrany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala - podaje tarnowska policja.

Służby przekazują, że kierujący obu pojazdów zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj byli trzeźwi.

Wypadek na autostradzie A4. Utrudnienia

Na miejscu prowadzono czynności z udziałem prokuratora, w związku z tym prawy pas w kierunku Rzeszowa na autostradzie A4 był zablokowany do godziny 12:00.

- Przypominamy o bezpiecznej jeździe oraz o rozwadze - apelują policjanci.

Małopolscy policjanci podsumowali

Z podsumowania okresu wakacji wynika, że w wakacje karetki wyjeżdżają częściej do zdarzeń drogowych. Okazało się, że w okresie od 21 czerwca do 31 lipca 2024 roku w Małopolsce doszło do 346 wypadków, w których zginęło 15 osób, a 405 zostało rannych. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 nie odnotowano ofiar śmiertelnych natomiast 44 zostało rannych.

- W miesiącach letnich, tj. w czerwcu i lipcu, zarejestrowano wzrost liczby zgłoszeń do wypadków komunikacyjnych na średnim poziomie 385, co daje wzrost o ponad 20% w stosunku do poprzednich dwóch miesięcy, ze szczytowym okresem w pierwszym tygodniu wakacji, gdzie odnotowano ponad 100 takich zgłoszeń – podaje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.