Dwa śmiertelne wypadki w powiecie brzeskim w sylwestra

Dwie osoby nie żyją, dwie zostały ranne - to bilans dwóch śmiertelnych wypadków, do których doszło w powiecie brzeskim we wtorek, 31 grudnia. Policjanci pojechali najpierw do Czchowa, gdzie w godzinach popołudniowych zginął 66-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że mężczyzna jechał traktorem bez kabiny, który ciągnął przyczepę z drewnem na leśnej drodze.

- Prawdopodobnie w wyniku nie zachowania szczególnej ostrożności ciągnik przewrócił się na bok w czasie jazdy i przygniótł 66-latkę, w wyniku czego ten zginął na miejscu - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

W czasie sylwestra 2024 mundurowi nie mogli narzekać na brak pracy, bo ok. godz. 21 doszło do drugiego śmiertelnego wypadku. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy prowadzący audi 18-latek jechał audi drogą krajową nr 75, ale w miejscowości Gnojnik stracił panowanie nad autem i uderzył w betonowy mostek. Chłopak zginął na miejscu.

- Z 18-latkiem, mieszkańcem powiatu brzeskiego, podróżowały dwie 18-latki, które zostały ranne. Na miejsce wypadku zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale poszkodowane zabrały ostatecznie karetki pogotowia, zawożąc je do szpitali w Tarnowie i Brzesku - dodaje policjant.

Nie wiadomo, w jakim stanie są nastolatki, ale na razie nie udało się ich przesłuchać (stan na środę, 1 stycznia). Oba postępowania policji nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Brzesku.