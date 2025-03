Czarne chmury nad remontem stadionu w Tarnowie. Opóźnienie jest już niemal pewne

Miasto przesunęło termin zakończenia remontu stadionu żużlowego w Tarnowie

"Super Express" jako pierwszy informował o unieważnieniu pierwszego przetargu na remont stadionu żużlowego w Tarnowie. Wówczas niektórzy próbowali zakłamywać rzeczywistość, sugerując że unieważnienie postępowania nie jest problemem, a może być nawet dobrą wiadomością. Życie dość brutalnie weryfikuje te hurraoptymistyczne twierdzenia.

Miasto co prawda rozpisało drugi przetarg, jednak i w tym przypadku pojawiły się problemy. Największym z nich jest bardzo krótki czas wyznaczony na wykonanie inwestycji. Prawdopodobnie to właśnie ten aspekt sprawił, że w pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Wykonawcy, który nie wywiązałby się z narzuconego terminu groziłyby bowiem wynikające z umowy kary finansowe.

Pierwotnie w drugim postępowaniu miasto wyznaczyło termin na wykonanie remontu do 4 kwietnia. Dzisiaj wiemy już, że ta data jest nierealna. Samorząd właśnie zmienił warunki przetargu, ustalając nowy termin na wykonanie prac do 30 kwietnia. Oczywiście jest to termin maksymalny.

Wykonawca (jeśli w ogóle zostanie wyłoniony) może uwinąć się z robotami szybciej, lecz z korespondencji pomiędzy przedsiębiorcami zainteresowanymi uczestnictwem w przetargu, a tarnowskim magistratem dowiadujemy się, że nawet dotrzymanie nowego terminu będzie niezwykle trudne. Wynika to między innymi z konieczności zamawiania półproduktów czy materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, które nie są dostępne od ręki. Przedsiębiorcy wskazują, że sam czas oczekiwania na te materiały wynosi od 3 do 4 tygodni (inny z potencjalnych wykonawców wskazał nawet termin 6-8 tygodni). W związku z tym firmy poprosiły o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do 16 maja. Na tak duże ustępstwo magistrat się nie zgodził, lecz zmiana której dzisiaj dokonał oznacza, że opóźnienie sezonu ligowego w Tarnowie jest praktycznie przesądzone.

Kiedy inauguracja sezonu żużlowego w Tarnowie?

Zgodnie z terminarzem Metalkas 2. Ekstraligi, Autona Unia Tarnów sezon ma otworzyć 13 kwietnia meczem z Fogo Unią Leszno. Jako że jest to dla Jaskółek spotkanie wyjazdowe, nie ma potrzeby dokonywania korekt w terminarzu. Problem pojawia się w drugiej kolejce, ponieważ 19 kwietnia żużlowcy z Tarnowa planowo mieli podjąć na obiekcie przy ul. Zbylitowskiej ekipę z Ostrowa Wielkopolskiego. W związku z przesunięciem na 30 kwietnia terminu zakończenia remontu stadionu, ten mecz najprawdopodobniej nie będzie się mógł odbyć pod Górą św. Marcina.

Kolejny mecz domowy Jaskółek został zaplanowany na 18 maja. Tego dnia Unia ma się zmierzyć z Texom Stalą Rzeszów. Jeśli nie będzie następnych opóźnień przy remoncie stadionu, to właśnie derbowe starcie stanie się inauguracją żużlowego sezonu ligowego w Tarnowie. Najpierw trzeba jednak wyłonić wykonawcę robót. Termin otwarcia ofert też został przesunięty. Po dokonanych przez miasto zmianach ma to nastąpić w piątek, 7 marca.

