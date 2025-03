Organista trafił do aresztu. Zarzucają mu obrzydliwe wykorzystywanie dzieci

Nowe fakty w sprawie, którą opisywaliśmy w listopadzie zeszłego roku. Do redakcji "Super Expressu" zostały przesłane obsceniczne nagrania, których autorem był organista i dyrygent chóru w jednej z miejscowości na Sądecczyźnie. Z otrzymanych przez nas informacji wynikało, że dorosły mężczyzna wysyła budzące obrzydzenie filmiki swoim małoletnim podopiecznym. Również władze kościelne zostały poinformowane o zachowaniu organisty i to one złożyły zawiadomienie do organów ścigania.

- Do złożenia takiego zawiadomienia Ks. Proboszcz był zobligowany przepisami wykonawczymi obowiązującymi w diecezji tarnowskiej dotyczącymi ochrony małoletnich. Proboszcz bezzwłocznie tj. 6 listopada br. zgłosił te sprawy do właściwych orangów ścigania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z uwagi na jego podejrzenie, że stosowne zachowanie dotyczy osoby świeckiej. Formalnie zgłoszenie do władz kościelnych w Tarnowie wpłynęło w dniu 8 listopada 2024 roku z wiadomością, iż zostały poinformowane właściwe organy ścigania. Na podstawie uzyskanych informacji, w tym przede wszystkim od ks. Proboszcza, również delegat biskupa powiadomił Prokuraturę Rejonową w Nowym Sączu w dniu 8 listopada 2024 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nałożonym na niego obowiązkiem - przekazał "Super Expressowi" ks. Bogdan Węgrzyn, delegat biskupa tarnowskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Prokuratura nie chciała zdradzać szczegółów toczącego się postępowania. Teraz okazuje się, że prezentowanie dzieciom materiałów pornograficznych to niejedyny zarzut, który usłyszał organista.

Portal tvn24.pl podaje, że mężczyźnie przedstawiono również zarzuty dotyczące doprowadzenia małoletnich do poddania się innej czynności seksualnej. Za ten czyn grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo śledczy uważają, że podejrzany jeszcze czterokrotnie usiłował dopuścić się identycznego przestępstwa. Na szczęście w tych przypadkach nie doszło do skrzywdzenia dzieci.

Zgodnie z decyzją sądu organista został aresztowany. Prokuratura chce, by o skłonnościach podejrzanego wypowiedział się biegły z zakresu psychiatrii i seksuologii.

