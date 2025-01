Rekord Tarnowskiego Sztabu WOŚP. Takiej sumy jeszcze nigdy nie mieli na koncie

To wielki sukces wszystkich zaangażowanych w tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tarnowski Sztab podał, że na jego koncie jest już 620 tysięcy złotych. Dotychczas rekord wynosił nieco ponad 614 tysięcy złotych i został ustanowiony w zeszłym roku. Podliczanie tegorocznej zbiórki jeszcze się nie zakończyło, ponieważ wciąż trwają licytacje.

Do ustanowienia rekordu przyczynili się między innymi dziennikarze Radia ESKA, którzy podczas rozdawania żurku zebrali 2755,99 złotych. Warto wspomnieć, że tegoroczny finał WOŚP odbywał się w środku ferii zimowych w Małopolsce, gdy wiele osób wyjechało z miasta na urlop. Pieniądze zebrane w trakcie 33. Finału WOŚP posłużą wsparciu onkologii i hematologii dziecięcej.

- Zakończyliśmy już liczenie puszek stacjonarnych, a także dotarły do nas ostatnie wpływy z Finału w Gminnym Ośrodku Kultury w Żabnie. Kwota zebrana to 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐍𝐘 𝐑𝐄𝐊𝐎𝐑𝐃 – 𝐚ż 𝟔𝟐𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐳ł𝐨𝐭𝐲𝐜𝐡 w puszkach wolontariuszy, stacjonarnych, podczas imprez towarzyszących i w e-skarbonkach! A to jeszcze nie koniec, ponieważ do 10 lutego trwają licytacje na naszym Allegro! - napisał na Facebooku Tarnowski Sztab WOŚP.

