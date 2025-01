i Autor: Radio ESKA

Komunikacja miejska

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów w Tarnowie. Wchodzą w życie 1 lutego

W sobotę, 1 lutego wchodzi w życie zmiana rozkładu jazdy miejskich autobusów w Tarnowie. Są one spowodowane modyfikacjami w funkcjonowaniu linii dowożącej pasażerów do Wierzchosławic. Zmiany dotyczą też popularnej "dziewiątki". - Wprowadzone zmiany polegają na przesunięciach odjazdów w niektórych wybranych kursach, które wynikają z konieczności dostosowania kursów dojazdowych na linie kursujące do Wierzchosławic - wyjaśnia Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie.