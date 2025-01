Od lat straż pożarna przoduje w rankingach zaufania do przedstawicieli poszczególnych zawodów w Polsce. Nic więc dziwnego, że wiele osób marzy o karierze w tej formacji i to już od najmłodszych lat. Straż pożarna nie przyjmuje jednak byle kogo. Trzeba spełnić całą listę wymagań, aby się tam dostać. Proces rekrutacji jest wyjątkowo żmudny i trudny do przebrnięcia. Widać to na przykładzie ogłoszenia o naborze do pracy w Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Cała procedura składa się z aż 7 etapów:

Etap 1 - ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.

Etap 2 - test sprawności fizycznej.

Etap 3 - sprawdzian lęku wysokości.

Etap 4 - sprawdzian z pływania.

Etap 5 - ocena dokumentów kandydata zakwalifikowanego do rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap 6 - rozmowa kwalifikacyjna.

Etap 7 - ustalenie zdolności fizycznej i psychologicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

O tym, jak złożona jest procedura naboru do straży pożarnej świadczy terminarz. Wyniki pierwszego etapu kwalifikacji zostaną ogłoszone 7 lutego, a postępowanie zakończy się dopiero... między marcem a majem 2025.

Test sprawności przewiduje: podciąganie na drążku, bieg po kopercie i próbę wydolnościową (beep test). Kandydaci nie mogą mieć akrofobii, czyli lęku wysokości. Sprawdzian w tym zakresie polega na wejściu i zejściu z wolnostojącej drabiny ustawionej pod kątem 75 stopni. Przyszli strażacy muszą też przepłynąć 50 metrów stylem dowolnym w czasie do 90 sekund.

Kandydat musi zostać zakwalifikowany do służby przez komisję lekarską. Badaniu podlegają zarówno zdolności fizyczne, jak i psychiczne kandydata. Na komisji staje kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów w poprzednich etapach. Gdy nie zostanie on dopuszczony do służby przez komisję lekarską, szansę otrzymują kolejni kandydaci.

Chętny do pracy w straży pożarnej obligatoryjnie musi posiadać polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Nie może być również karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

