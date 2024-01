i Autor: Shutterstock, Rafał Mądry

Wielka wygrana

Karol z Kąclowej zwycięzcą loterii youtubera Buddy. Wygrał luksusowe auto

Do mieszkańca Kąclowej w powiecie nowosądeckim uśmiechnęło się szczęście. W loterii zorganizowanej w youtubera Buddę 28-letni Karol zgarnął luksusowe audi o wartości ok. 800 tysięcy złotych. Co ciekawe, sam Budda też pochodzi z Małopolski. Urodził się w Krakowie, a dwa lata temu zszokował wszystkich, gdy podczas finału WOŚP wrzucił do puszki 50 tysięcy złotych.