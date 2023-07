Kim jest Budda? Influencer przeprowadził niezwykłe akcje na Podkarpaciu. Chodzi o ogromne pieniądze!

Wakacyjne "must have" w sklepach Stilex. Co zabrać ze sobą w podróż?

Kim jest Budda? Jeśli ktoś jeszcze o nim nie słyszał, warto to nadrobić, ponieważ od soboty (1 lipca 2023) influencer jest (znów) na ustach całej Polski. Wszystko za sprawą niezwykłych akcji na Podkarpaciu. W sobotę akcja youtubera zakorkowała Rzeszów! 24-latek ogłosił, że zapłaci za tankowanie samochodów na stacji Watkem. Było tak wielu chętnych, że powstał ogromny korek. Budda miał za tę akcję zapłacić około 100 tys. zł. Tego samego dnia całą Polskę zelektryzowała wiadomość o tajemniczej, metalowej skrzynce, którą podrzucono pod dom dziecka w miejscowości Długie na Podkarpaciu. W środku znalazły się słodycze oraz ogromna kwota - 100 tys. zł! Ze śledztwa internautów wynika, że za akcję może być odpowiedzialny właśnie Budda.

Budda - kim jest?

Budda to pseudonim, którego używa Kamil Labudda w internetowym świecie. Ma 24 lata, na Youtube prowadzi kanał Budda. TV , który ma już 1,29 mln subskrybentów, co stawia go wysoko w stawce polskich Youtuberów. Kanał Buddy skierowany jest głównie do fanów motoryzacji. Na swoim koncie Budda ma też hitowy kawałek "Zapach Wanilii". Wydał album "Rozdaję Karty".

Kamil Labudda zasłynął również tym, że swoimi ogromnymi zyskami stara się wspierać potrzebujących - podczas WOŚP do jednej z puszek wrzucił 50 tysięcy złotych!

