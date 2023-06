Wybuch w Kąśnej Dolnej

Dramat w Kąśnej Dolnej. W niedzielę, 18 czerwca na prywatnej posesji doszło do eksplozji. Rzecznik tarnowskiej straży pożarnej Marcin Opioła informuje, że do wybuchu doszło w odległości od 5 do 10 metrów od budynku mieszkalnego. W zdarzeniu poszkodowani zostali dwaj mężczyźni w wieku ok. 30 i 70 lat. W momencie znalezienia ich przez strażaków obaj byli przytomni, w kontakcie słownym. Poszkodowani zostali przetransportowani na badania do szpitala przez karetkę i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia.

W akcji uczestniczyło 32 strażaków i pięć wozów bojowych. Zabezpieczyli oni miejsce zdarzenia i pomogli w transporcie poszkodowanych. Strażacy sprawdzili także specjalistycznym sprzętem budynek mieszkalny znajdujący się w pobliżu miejsca wybuchu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu 112Tarnów.pl - Tarnowski Portal Ratowniczy