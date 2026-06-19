Kim jest kobieta wyłowiona z Wisły? Ten tatuaż może być kluczem do identyfikacji

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku prowadzi śledztwo w sprawie ujawnienia zwłok kobiety. Ciało znaleziono 16 czerwca 2026 roku około godziny 13:00 w Wiśle, w miejscowości Górka (powiat brzeski).

Tożsamość zmarłej nie została jeszcze ustalona. Kobieta posiadała tatuaże (motyw liści na prawym przedramieniu i pod szyją) oraz pieprzyk po prawej stronie brzucha.

Kobieta ubrana była w brązowy dres z napisem „guess” i czarne sznurowane buty sportowe, a także bransoletkę z wizerunkiem świętego Spirydona i łańcuszek z krzyżykiem.

Policja prosi o kontakt osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, pod numerem 8321-222 lub 112, gwarantując pełną anonimowość.

Tajemnicza śmierć w Wiśle: Kto jest ofiarą? Rysopis niezidentyfikowanej kobiety

Śledczy z Brzeska koncentrują się obecnie na ustaleniu tożsamości kobiety, której ciało znaleziono w Wiśle. Prokuratura Rejonowa w Brzesku i Komenda Powiatowa Policji w Brzesku opublikowały szczegółowy rysopis niezidentyfikowanej kobiety, mając nadzieję, że dzięki niemu uda się rozwikłać zagadkę. Ofiara to kobieta w wieku 30-40 lat, o wzroście około 163 cm i średniej budowie ciała. Jej włosy były proste, rude i sięgały ramion.

Kluczowe dla identyfikacji mogą okazać się znaki szczególne. Kobieta miała bowiem dwa charakterystyczne tatuaże: jeden przedstawiający motyw liści na prawym przedramieniu, a drugi umiejscowiony pod szyją, również z motywem liści. Ponadto, po prawej stronie brzucha widoczny był pieprzyk.

Ubiór i biżuteria: Detale, które mogą pomóc w identyfikacji zwłok kobiety z Brzeska

Dodatkowo, policja szczegółowo opisała ubiór i biżuterię, w jakiej odnaleziono zwłoki kobiety. Kobieta miała na sobie brązowy dres z napisem „Guess” na bluzie. Na nogach znajdowały się czarne, sznurowane buty sportowe, przypominające trampki. Niezwykle ważnymi elementami, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości ofiary, są również przedmioty osobiste. Kobieta nosiła bransoletkę z wizerunkiem świętego Spirydona oraz łańcuszek z krzyżykiem.

Policja z Brzeska apeluje do wszystkich, którzy rozpoznają którykolwiek z tych elementów lub powiążą je z zaginioną osobą, o natychmiastowy kontakt. Funkcjonariusze zapewniają, że wszystkie zgłoszenia będą traktowane z najwyższą powagą, a informatorom gwarantują pełną anonimowość. Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu, kim jest niezidentyfikowana kobieta, prosimy kierować pod numer Dyżurnego KPP w Brzesku: 8321-222 lub na numer alarmowy 112.

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