Pilny komunikat policji. Ciało młodej kobiety odnalezione w Wiśle

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-16 15:56

We wtorek (16 czerwca), w miejscowości Górka (powiat brzeski), z Wisły wyłowiono zwłoki młodej kobiety - poinformowała małopolska policja. Z informacji mundurowych wynika, że denatka miała między 20 a 30 lat. Śledczy pracują nad ustaleniem jej tożsamości oraz okoliczności śmierci.

Utonięcie
Autor: KMP Toruń zdjęcie ilustracyjne
  • W miejscowości Górka (gm. Szczurowa, powiat brzeski) około godziny 13:00 zgłoszono, że w rzece Wiśle zauważono najprawdopodobniej ludzkie zwłoki.
  • W wyniku poszukiwań policja i straż pożarna odnalazły przed godziną 15:00 ciało kobiety w wieku około 20-30 lat.
  • Trwa ustalanie tożsamości zmarłej oraz przyczyn tragedii pod nadzorem prokuratora.

Ciało młodej kobiety odnalezione w Wiśle

Zgłoszenie, które zapoczątkowało całą akcję, wpłynęło do dyżurnego policji w Brzesku. Jak informuje policja, mężczyzna spacerujący wzdłuż brzegu rzeki Wisły w miejscowości Górka, w okolicy gminy Szczurowa, zauważył w wodzie coś niepokojącego. Jego podejrzenia natychmiast wzbudziły kształt i rozmiar obiektu, który unosił się na powierzchni. Bez wahania powiadomił służby, co uruchomiło lawinę zdarzeń. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji, a także zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Teren wokół miejsca zgłoszenia został szybko zabezpieczony.

Po blisko dwóch godzinach intensywnych poszukiwań, przed godziną 15:00, ratownicy dokonali makabrycznego odkrycia. Z Wisły wyłowiono ciało kobiety. Tożsamość ofiary, jak również dokładny wiek, pozostają na tym etapie niewiadomą. Małopolska policja przekazała jedynie, że denatka miała między 20 a 30 lat.

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Śledztwo prokuratury. Co ustalą eksperci po wyłowieniu ciała kobiety?

Po wydobyciu ciała kobiety z rzeki, na miejsce zdarzenia wezwano prokuratora, który objął nadzór nad dalszymi czynnościami śledczymi. Jego obecność jest kluczowa dla prawidłowego zabezpieczenia wszelkich śladów oraz przeprowadzenia wstępnych oględzin. Policjanci pod jego kierownictwem rozpoczęli szczegółowe badanie miejsca, w którym znaleziono zwłoki, szukając jakichkolwiek poszlak, które mogłyby pomóc w ustaleniu tożsamości zmarłej oraz przyczyn jej śmierci.

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RZEKA WISŁA
MAŁOPOLSKA POLICJA
CIAŁO KOBIETY