19-letnia Magda zginęła na progu domu. Mama Kacpra ujawnia, jak wyglądał ich związek

Tragiczna zbrodnia wstrząsnęła całą Polską: 19-letnia Magda zginęła na progu własnego domu, brutalnie zamordowana przez byłego chłopaka.

Matka sprawcy ujawnia kulisy ich związku, wskazując na dążenie Kacpra do odzyskania dziewczyny po rozstaniu.

Poznaj wstrząsające szczegóły tej tragedii.

Przypomnijmy, do tych wstrząsających wydarzeń doszło w poniedziałkowy wieczór, 15 czerwca. Sprzeczka z byłym partnerem, który podjechał pod dom 19-letniej Magdaleny zakończyła się śmiertelnym atakiem. Pomimo prób, nie udało się jej uratować. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny. Kacpra W. szukali do dzisiejszego poranka. Znaleziono jego ciało.

Mama Kacpra opowiada w rozmowie z „Super Expressem”, że Magda i Kacper długo byli parą, ale jakiś czas temu się rozstali. Kacper się z tym nie pogodził i chciał odzyskać dziewczynę.

– Byli parą od trzech lat – opowiada w rozmowie z Super Expressem Marta W. mama Kacpra.

Dodaje, że młodzi sporo czasu spędzali razem.

– Gotowali, grali w gry, Kacper na komputerze a Magda na telefonie. Ale w maju tego roku się rozstali. Nie wiem dlaczego, syn nie mówił na ten temat. W ogóle na temat rozstania raczej milczał, ale bardzo chciał odzyskać Magdę. To był dla niego szok, bo myślał, że zawsze będą już razem. Wymyślił, że będzie ją przepraszał, kupował kwiaty – dodaje kobieta.

W poniedziałek wieczorem wyszedł z domu.

– Nie mówił gdzie idzie, a ja też się nie pytałam, bo to przecież dorosły człowiek – mówi Marta W.

Magda skonała przed domem. Wstrząsające szczegóły zbrodni

Jak się potem okazało, Kacper poszedł pod dom Magdy, wiedział o której godzinie skończy pracę. Miał do niej niedaleko, bo choć administracyjnie to inna miejscowość, to ich domy dzieliło tylko kilka kilometrów. Dom 19–latki to ostatnia parcela przy wyboistej, lokalnej drodze, nie trudno znaleźć kryjówkę wokół niego.

Kacper zaczaił się na Magdę. Gdy podjechała na podwórko i wysiadła z samochodu, podszedł do niej. Policjanci przekazali, że doszło do kłótni w trakcie której W. zaatakował byłą dziewczynę. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że użył do tego noża. Magda skonała przed domem. Nie zdążyła schronić się w środku, choć od drzwi wejściowych dzieliło ją kilka kroków. Bezpośrednio po zabójstwie Kacper uciekł.

Późnym wieczorem, około godziny 23.00 do domu jego mamy zapukali funkcjonariusze policji i poinformowali ją, że szukają jej syna. Dziś rano (wtorek, 16 czerwca) przekazali informacje o odnalezieniu ciała Kacpra.

Super Express ustalił, że Magdalena bała się byłego chłopaka. Jej przyjaciółki potwierdzają, że zasypywał ją wiadomościami, telefonami, wystawał po restauracją, gdzie pracowała. Miał nawet przebić opony w jej samochodzie.

– Magda się go bała – mówią w rozmowie z Super Expressem jej koleżanki.