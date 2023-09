i Autor: Shutterstock zdjęcie ilustracyjne

Nie dawał znaków życia

Koszmar pod komisariatem policji. Liczyła się każda sekunda. Stoczyli walkę o życie seniora

W centrum Tarnowa, niedaleko komisariatu policji rozegrała się dramatyczna walka o życie starszego mężczyzny. Leżał on na chodniku przy ul. Bandrowskiego i nie dawał znaków życia. Zauważyła go przechodząca w pobliżu kobieta, która wezwała mundurowych. Do czasu przyjazdu ratowników medycznych policjanci prowadzili reanimację 70-latka.