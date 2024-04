20-letni żużlowiec dostał się do rady miasta. Jego ojciec to poseł PO

Kraksa na obwodnicy Wojnicza. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwie ciężarne kobiety

Na obwodnicy Wojnicza (powiat tarnowski) wieczorem w czwartek, 11 kwietnia doszło do potwornej kraksy. W wypadku brały udział dwa samochody przewożące łącznie trzy osoby. Całą trójka uczestnicząca w czołowym zderzeniu trafiła do szpitala. Wśród poszkodowanych są dwie kobiety będące w ciąży. Poruszały się one osobową kią, w którą uderzyła toyota prowadzona przez mężczyznę.

- Obie panie doznały urazów układu kostnego oraz ogólnych potłuczeń, obie też były w ciąży - relacjonuje tarnowska policja.

Siła zderzenia była tak duża, że wyrzuciła kierującego toyotą z samochodu na drogę. Mężczyzna jest w stanie ciężkim. Z ustaleń mundurowych wynika, że to właśnie on był sprawcą nieszczęścia. Poniżej dalsza część artykułu.

Kierowca toyoty był pijany

Badanie wykazało, że kierowca toyoty miał w organizmie 1,54 promila alkoholu. To wykonany przez niego manewr doprowadził do kraksy.

- Ustalono, że bezpośrednio za samochodem toyota jechał świadek, który wskazał, że jadący przed nim pojazd, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewą stronę i doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem kia, który jechał w stronę Brzeska - informuje policja.

