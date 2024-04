Skandal w Krakowie! Szyderczy psalm uderza w Jędraszewskiego. Napisali go księża?

Ks. Marcin Filar występujący na TikToku jako "padrefilar" zaskoczył użytkowników mediów społecznościowych swoją deklaracją. Kapłan z archidiecezji krakowskiej bez ogródek przyznał, że... adoptował dziecko. - Jestem księdzem i adoptowałem dziś dziecko - stwierdza ks. Filar dodając, że nawet nie zna imienia maleństwa. - Zastanawia Cię, jak ma na imię? Nie wiem i nigdy się nie dowiem - dodaje duszpasterz młodzieży.

Co jeszcze bardzie szokujące ksiądz zadeklarował, że dziecku będzie poświęcał tylko 5 minut dziennie, a jego rozwój będzie śledził przy pomocy aplikacji. - To dziecko żyje naprawdę, ale nigdy się nie spotkamy - dopiero w Niebie - tłumaczy ks. Filar. Jak to możliwe? Wszystko wyjaśnia się pod koniec materiału umieszczonego na TikToku. Poniżej dalsza część artykułu.

Ksiądz wyjaśnia, internauci komentują

Adopcja dokonana przez ks. Marcina Filara polega na modlitwie "w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki". Osoba podejmująca się takiej adopcji deklaruje codzienne odmawianie tajemnicy różańca (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) przez dziewięć kolejnych miesięcy. Dodatkowo należy odmówić krótką modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców.

Materiał umieszczony przez ks. Filar spotkał się z licznymi komentarzami internautów. Oto niektóre z nich:

- Mój algorytm jeszcze nigdy się tak nie pomylił jak dziś XDDDD - Marina.

- Modlitwa to najlepszy sposób, aby robiąc dosłownie nic myśleć, że się pomaga - kateplum.

- czy duchowa adopcja polega na przeznaczaniu miesięcznie darowizny kobiecie w ciąży? - dydo :3.

- Jest mi przykro, że realne problemy kobiet są marginalizowane i etyka ich wyborów oceniana przez księży… - Kawonka.

- dzieki bohaterze, to ogromne wsparcie dla matki może za to kupić buty, ubrania a nawet łóżko!!! - @dehumanizacja.

- Jak poprawić sobie humor nie robiąc nic ale udając że coś robisz - BlackHonoo.

- czy donacje na aplikacje są przekazywane faktycznie kobietom w ciąży czy to kosciol zarabia? :) - Kitku Tero.

- Myślałam, że to jakaś gra w której od początku dbasz o swojego awatara a później jest coś w rodzaju simsów - .Fragola__.

- U mnie ksiądz na plebani też miał tylko były one bardziej fizyczne - Frodo_maku.

- Mój algorytm się zepsuł - wylinkowana.

