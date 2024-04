Kultowa sieć sklepów znika z Polski! Padła data zamknięcia ostatniego sklepu. To koniec

Alma w Krakowie kończy działalność. Zakupy tylko do końca kwietnia

Alma kończy działalność w Krakowie. Ostatni sklep funkcjonujący w mieście pod tą marką będzie zamknięty. Zakupy w sklepie przy ul. Pilotów będzie można robić do soboty, 27 kwietnia włącznie. Informację o zakończeniu działalności Alma potwierdziła w mediach społecznościowych.

- Tak, to prawda. Z końcem kwietnia nasz market zostanie zamknięty. Dziękujemy wszystkim za długie lata współpracy. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami i darzyliście nas sympatią. Ostatni dzień zakupów przypada na 27 kwietnia, sobota. Jednocześnie informujemy, iż punkty usługowe tj. Zegarmistrz/dorabianie kluczy, Lotto, biuro podróży EL CAMINO, biuro ubezpieczeń MENTOR, sklep muzyczny CMUSIC, salon Podomani, Inmedio, biuro BHP, kwiaciarnia, Precelki, Foodtruck Hindus, Fiutrack u Ramzesa zostają na terenie marketu. Zegarmistrz/Punkt dorabiania kluczy, Lotto, Ubezpieczenia Mentor, kwiaciarnia, Precelki zostaną przeniesione na stronę od ulicy Pilotów, w pasażu ALMA. Sklep muzyczny zostaje na miejscu od strony parkingu - będzie miał osobne wejście. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim Klientom i do zobaczenia! - poinformowała ALMA na Facebooku. Poniżej dalsza część artykułu.

Burzliwe losy Almy

Alma początkowo funkcjonowała pod marką KrakChemia, które to przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane w 1991 r. W związku z tą prywatyzacją ówczesny minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski został oskarżony przez prokuraturę o działanie na szkodę interesu publicznego, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Polityk nie został jednak skazany przez sąd.

W 2004 r. doszło do zmiany nazwy i marka Alma zastąpiła KrakChemię. W 2016 r. przedsiębiorstwo zaczęło mieć problemy z płynnością finansową i we wrześniu tego roku Alma Market złożyła do krakowskiego sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Próba naprawy kondycji spółki nie powiodła się. Upadłość likwidacyjna została ogłoszona w listopadzie 2017 r. Wówczas zaczęła się wyprzedaż majątku spółki. Sklep przy ul. Pilotów mógł funkcjonować, ponieważ kupił go jeden z nowotarskich biznesmenów. Obiekt został zbudowany w 1998 r. i był jednym z pierwszym w Krakowie sklepów wielkopowierzchniowych.