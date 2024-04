Gibała czy Miszalski, kogo poprze PiS? Barbara Nowak uchyliła rąbka tajemnicy

Wybory samorządowe. Kogo poprze PiS w drugiej turze? Barbara Nowak uchyliła rąbka tajemnicy

Tego mało kto się spodziewał. W pierwszej turze wyborów samorządowych Aleksander Miszalski wygrał z Łukaszem Gibałą i stał się faworytem do zastąpienia Jacka Majchrowskiego w fotelu prezydenta Krakowa. Trzecie miejsce zajął Łukasz Kmita, który zdobył 19,79 proc. i to właśnie poparcie kandydata PiS-u może okazać się kluczowe dla rozstrzygnięcia wyniku wyborów. W wywiadzie dla Love Kraków Barbara Nowak uchyliła rąbka tajemnicy. Z jej słów wynika, że znacznie większe szanse na poparcie PiS-u ma Łukasz Gibała, a nie kandydat Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski.

- Nie mam prawa, żeby wyrokować w tej kwestii. Będzie to decydowane na najwyższych szczeblach władzy. Jestem osobiście przekonana, że nie można poprzeć nikogo, kto jest taką osobą jak pan Miszalski, który potrafi zbudować hostel w miejscu kaźni Polaków i nie przeszkadza mu to. Nie można poprzeć człowieka, który wielokrotnie kłamał i nawet ostatnio jak przeczytałam, przegrał taki proces z panem Gibałą. To jest bardzo poważny wybór. Myślę, że jakiekolwiek poparcie chociażby pana Gibały musiałoby być okupione bardzo poważnym uzgodnieniem, co do rzeczy, które są po prostu dla PiS-u szczególnie ważne, a które by decydowały o tym, że interes krakowian byłby szanowany - powiedziała portalowi Love Kraków Barbara Nowak.

Polecany artykuł: Fragment gzymsu odpadł od kamienicy w centrum Krakowa

Aleksander Miszalski podczas wieczoru wyborczego KO w Klubie Żaczek w Krakowie

Barbara Nowak w zarządzie województwa małopolskiego?

Pod koniec zeszłego roku Barbara Nowak została odwołana ze stanowiska małopolskiej kurator oświaty. Sukcesem zakończył się jej start do sejmiku województwa małopolskiego. W okręgu nr 3 obejmującym miasto Kraków Barbara Nowak otrzymała 12 482 głosy, co pozwoliło jej na zdobycie mandatu. Kandydatka startowała z list Prawa i Sprawiedliwości, a to właśnie to ugrupowanie zdobyło większość w sejmiku i samodzielnie obsadzi najważniejsze stanowiska w samorządzie wojewódzkim. Barbara Nowak jest wskazywana wśród faworytów do funkcji członka zarządu, a nawet marszałka województwa.

W przeszłości Nowak była już związana z samorządem, choć nie wojewódzkim, lecz miejskim. W latach 2010-16 zasiadała w krakowskiej radzie miasta.

Sonda Na kogo zagłosujesz w drugiej turze wyborów samorządowych w Krakowie? na Aleksandra Miszalskiego na Łukasza Gibałę nie pójdę na drugą turę lub oddam nieważny głos