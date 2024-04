Bohaterski strażak

Druh Konrad ściągnął pasek od spodni i został bohaterem! Kobieta zawdzięcza mu życie

at 9:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Taki strażak to skarb! Druh Konrad z OSP Leszczyna uratował życie kobiecie rannej w wypadku, do którego doszło w miejscowości Strzegowa Kolonia (powiat olkuski). Do zatamowania krwawienia strażak użył swojego paska od spodni. - Jesteśmy dumni z naszych ratowników, jak widać można na nich liczyć w każdej sytuacji w różnych częściach kraju. Brawo Konrad! - opisują strażacy z OSP Leszczyna.