21-latek nie zapanował nad bmw. Uderzył w ciężarówkę z ziemią

20-letni żużlowiec dostał się do rady miasta. Jego ojciec to poseł PO

Wola Radłowska. Młody kierowca nie opanował bmw i uderzył w ciężarówkę

W środę, 10 kwietnia w Woli Radłowskiej (powiat tarnowski) na łuku drogi 21-letni kierowca bmw stracił panowanie nad samochodem i doprowadził do kraksy z ciężarówką przewożącą ziemię. Po zderzeniu drugi z pojazdów uszkodził jeszcze ogrodzenie, a jego ładunek wysypał się na drogę. Z ustaleń policji wynika, że winnym zdarzenia był 21-latek z powiatu tarnowskiego, na którego nałożono mandat. Jego konto zostało też obciążone 10 punktami karnymi. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

- Po godzinie 10 dzisiejszego przedpołudnia służby zostały zadysponowane do zderzenia w Woli Radłowskiej. Strażacy, ratownicy medyczni, a także policjanci z ruchu drogowego zabezpieczali miejsce zdarzenia, zbierali dowody, a przede wszystkim udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym. Po pierwszym zaopatrzeniu rannych, ratownicy podjęli decyzję, aby jednego z jego uczestników przetransportować do szpitala na specjalistyczne badania. Zebrany na miejscu materiał dowodowy wskazuje, że sprawcą tego zdarzenia jest 21-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, który na łuku drogi nie zapanował nad kierowanym samochodem bmw i doprowadził do zderzenie z samochodem ciężarowym przewożącym ziemię. Oba pojazdy zostały uszkodzone i znalazły się poza pasem drogowym. Dodatkowo ciężarówka uszkodziła ogrodzenie, a przewożony ładunek ziemi rozsypał się na drogę. Kierowca osobówki został ukarany mandatem karnym, a jego konto kierowcy powiększyło się o kolejne 10 punktów karnych - relacjonuje tarnowska policja.

Sonda Czy młodzi kierowcy jeżdżą mniej rozważnie niż starsi kierujący? Tak Nie Nie mam zdania