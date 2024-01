Wójt z PiS trafi do więzienia? Akt oskarżenia w sprawie niegospodarności

W Tarnowie doszło do kolejnego zatrzymania pseudokibiców. W ubiegły piątek mieszkańcy jednego z blokowisk zawiadomili policję o głośnej grupie młodych mężczyzn. Było ich około dwudziestu. Po przybyciu na miejsce patrole umundurowanych i nieumundurowanych policjantów nie odnalazły niepokojąco zachowującej się gromady.

Poszukiwani zostali odnalezieni dopiero na deptaku przy ulicy Jasnej. Do czasu zatrzymania grupa zmniejszyła się do 9 osób, zresztą dobrze znanych policjantom z Tarnowa. To pseudokibice tarnowskich drużyn piłkarskich. Większość z nich miała 16 i 17 lat, jedynie trzech mężczyzn miało 18 i 19 lat.

Podczas przeszukania policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie znaleźli przy nastolatkach zatrważającą ilość broni: maczety, noże kuchenne, pałki teleskopowe, gazy pieprzowe, a nawet broń na gaz pieprzowy. Wszyscy mężczyźni będący w ich posiadaniu zostali przewiezieni do Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Niepełnoletnich odebrali rodzice i staną przed sądem dla nieletnich, zaś dorośli po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domów. Grozi im areszt, ograniczenie wolności albo grzywna nie niższa, niż 3000 złotych.

i Autor: KMP Tarnów Maczety, pałki i noże! Młodociani kibole grasowali na deptaku uzbrojeni jak na wojnę

