22-latek nie żyje

Młody mężczyzna utonął w Dunajcu pod Tarnowem. Nurkowie wydobyli ciało

at | PAP 21:37

W Błoniu pod Tarnowem nurkowie wydobyli z Dunajca ciało młodego mężczyzny. PAP podaje, że wskoczył on do wody razem ze swoim kolegą, ale nie był w stanie dopłynąć do brzegu. Jego rówieśnik próbował go ratować, lecz bezskutecznie. Wówczas na miejsce zostały wezwane służby. Zmarły 22-latek to obywatel Mołdawii.