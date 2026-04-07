Młody motocyklista zginął po uderzeniu w znak. Koszmarny początek sezonu

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-04-07 13:43

Niedziela Wielkanocna przyniosła tragiczne wieści z Tarnowa. 26-letni motocyklista, stracił życie w wyniku potwornego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że fan jednośladów podczas wyprzedzania stracił panowanie nad swoim pojazdem, a w efekcie uderzył w znak drogowy. Zginął na miejscu.

  • W Niedzielę Wielkanocną w Tarnowie doszło do tragicznego wypadku motocyklowego.
  • 26-letni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem podczas wyprzedzania, zjechał z jezdni i uderzył w znak drogowy, ginąc na miejscu.
  • Tarnowska policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Wypadek śmiertelny w Wielkanoc. Nie żyje młody motocyklista

Do tragicznego wypadku doszło w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia, około godziny 14:30 na Alei Jana Pawła II/Alei Pendereckiego w Tarnowie. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 26-letni kierujący motocyklem, podczas manewru wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem. Motocykl zjechał z jezdni, uderzył w krawężnik, a następnie młody mężczyzna spadł z jednośladu i z impetem uderzył w znak drogowy. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe: straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Pomimo podjętej przez medyków reanimacji, życia 26-latka nie udało się uratować. Zginął na miejscu.

Policjanci z Tarnowa, pod nadzorem prokuratury, prowadzą postępowanie mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich przyczyn i okoliczności tego wypadku śmiertelnego. Zabezpieczono ślady, przesłuchano świadków i analizowane są wszelkie dostępne dowody, które mogą pomóc w ustaleniu pełnego obrazu wielkanocnej tragedii.

Koszmarny początek sezonu motocyklowego

Niestety, wypadek w Tarnowie nie był jedynym incydentem z udziałem jednośladów w regionie tarnowskim w minioną niedzielę. Zaledwie dwie godziny później, na drodze powiatowej w miejscowości Rychwałd, w gminie Pleśna, doszło do kolejnego, równie niepokojącego zdarzenia. Tym razem kierujący skuterem mężczyzna uderzył w zaparkowany samochód osobowy. W przeciwieństwie do tragicznego wypadku w Tarnowie, ten incydent nie zakończył się śmiercią, jednak poszkodowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Co gorsza, badanie przeprowadzone przez służby wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy. W jego organizmie stwierdzono blisko 2,5 promila alkoholu. 

W Lisie Górze motocyklista trafił do szpitala po zderzeniu z samochodem, a w Woli Radłowskiej kierowca jednośladu zaliczył upadek.

Młody motocyklista zginął po uderzeniu w znak. Koszmarny początek sezonu
