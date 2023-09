Nie żyje Jerzy Orzeł. Zasłużony działacz "Solidarności" zmarł w wieku 70 lat

Nie żyje Jerzy Orzeł, jeden z liderów bocheńskiej "Solidarności", więzień polityczny w okresie stanu wojennego, a po przemianach ustrojowych poseł oraz wojewoda tarnowski. Informację o jego śmierci podał krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 13 września. Msza święta żałobna rozpocznie się o godz. 11.00 w kościele św. Mikołaja w Bochni, pl. św. Kingi 7.

Kim był Jerzy Orzeł? Nota biograficzna

Jak podaje IPN, Jerzy Orzeł urodził się w 1953 r. w Żegocinie koło Bochni. Ukończył studia na AGH w Krakowie. W sierpniu i wrześniu 1980 r. należał do inicjatorów strajków w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Został przewodniczącym komisji zakładowej związku, a od marca 1981 r. wchodził w skład prezydium Komisji Robotniczej Hutników i MKZ Małopolska. Był także współzałożycielem, wydawcą, drukarzem, kolporterem i autorem tekstów w „Kurierku B” – niezależnym piśmie Terenowej Komisji Wykonawczej „Solidarności” w Bochni. 15 grudnia 1981 r. został aresztowany, a 5 stycznia 1982 r. skazany na 3,5 roku więzienia (po rewizji wyrok podwyższono do 4,5 roku). Osadzono go w zakładzie karnym w Hrubieszowie (uczestnik głodówki o status więźnia politycznego). Ostatecznie wyszedł na wolność w kwietniu 1983 r. W latach 1983-1989 współorganizował antyreżimowe demonstracje, koordynował podziemne Radio „S” w Bochni i ZPH, brał udział w akcjach ulotowych, pomagał represjonowanym. Dwukrotnie zwalniano go z pracy. W lipcu 1986 r. został ponownie aresztowany. Wolność odzyskał w kwietniu 1987 r. na mocy amnestii. W latach 1989-1991 przewodniczył Bocheńskiemu Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarności”, został wybrany na posła z listy KO „S”. W latach 1991-1994 sprawował urząd wojewody tarnowskiego. Był odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2010), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Sonda Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego? Tak Nie