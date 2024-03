Nie żyje ks. Franciszek Kostrzewa. Miał prawie 100 lat. Kiedy pogrzeb?

We wtorek, 5 marca zmarł ks. Franciszek Kostrzewa, emerytowany proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju. Duchowny miał 95 lat. Jako wikariusz pracował w Porąbce Uszewskiej, Radłowie oraz Starym Sączu. W 1968 roku został mianowany rektorem kościoła Sióstr Klarysek w Starym Sączu, a 10 października 1974 roku papież obdarzył go godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W 1993 r. ks. Franciszek Kostrzewa przeszedł na emeryturę. Był rezydentem w parafii Tarnowiec, następnie przeniósł się do parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. W 2022 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Pogrzeb zmarłego duchownego odbędzie się w czwartek, 7 marca w Brzesku. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się w kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Pochówek nastąpi na cmentarzu parafialnym w Brzesku. Poniżej nota biograficzna poświęcona księdzu Franciszkowi Kostrzewie, umieszczona na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

Nowe grzechy, z których musisz się spowiadać!

Sonda Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego? Tak Nie

Kim był ks. Franciszek Kostrzewa?

Ks. Franciszek Kostrzewa urodził się 30 września 1928 roku w Brzezowcu, jako syn Stanisława i Marii z domu Szot. Pochodził z parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Egzamin dojrzałości złożył w 1949 roku w Brzesku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 9 maja 1954 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Porąbka Uszewska (od 10 listopada 1954 roku), Radłów (od 15 lipca 1958 roku), Stary Sącz (od 10 lipca 1961 roku). W 1968 roku został mianowany rektorem kościoła Sióstr Klarysek w Starym Sączu. W dniu 31 sierpnia 1972 roku został mianowany ojcem duchownym, a w dniu 4 października 1973 roku wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W dniu 19 sierpnia 1974 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy - Zdroju. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego wizytatora nauki religii i dekanalnego duszpasterza dzieła powołań w dekanacie Stary Sącz, a także dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców, notariusza i wicedziekana w dekanacie Krynica oraz diecezjalnego wizytatora nauki religii i kapelana w sanatoriach w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy - Zdroju. Urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy - Zdroju pełnił do 6 października 1993 roku, a następnie zamieszkał w parafii Tarnowiec, w charakterze rezydenta. Od 1998 roku mieszkał w parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. W 2022 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 10 września 1968 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 30 września 1970 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W dniu 10 października 1974 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.