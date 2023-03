Nielegalnie wycięli 69 drzew. Część skradzionego łupu trafiła na opał

Wyjechała z domu na rowerze i do tej pory nie wróciła. Poszukiwania zaginionej 41-latki

To koniec żużla w Tarnowie? Dramatyczny list klubu do prezydenta miasta

Bezbronny pies rozszarpany przez wilki. Scena jak z horroru. "Porwały go razem z łańcuchem"

Nielegalnie wycięli 69 drzew. Policja zatrzymała podejrzanych o kradzież drewna

Dwóch mężczyzn z powiatu brzeskiego zostało zatrzymanych przez policję w związku z kradzieżami drewna, do których dochodziło w lasach podległych Nadleśnictwu Dąbrowa Tarnowska. Sprawcy mają 28 i 30 lat, a na posesji młodszego z nich funkcjonariusze znaleźli nielegalnie pozyskany surowiec. Jak się okazało, była to tylko część skradzionej sosny. Podejrzany większą część swojego łupu sprzedał już innym osobom na opał. Zyskiem ze sprzedaży dzielił się ze swoim kolegą. W sumie, w trakcie czynności ustalono, że ich łupem padło 69 drzew - sosen i dębów. Podejrzanym przedstawiono łącznie 17 zarzutów kradzieży. Grozi im kara nawet od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy kary za kradzieże powinny być surowsze? Tak Nie Nie mam zdania