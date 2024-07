Niespodziewana śmierć 37-letniego księdza. Jest data pogrzebu ks. Mariusza

Największy kamienny most zbudowany przez jednego człowieka jest w Małopolsce. Tylko nieliczni mogą go zobaczyć

Nagła śmierć młodego kapłana. Diecezja tarnowska podała szczegóły pogrzebu ks. Mariusza

Znane są już szczegóły ostatniego pożegnania ks. Mariusza, który w niedzielę, 7 lipca został znaleziony martwy na terenie plebanii parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. Diecezja tarnowska podała, że pogrzeb odbędzie się w środę, 10 lipca we Florynce (powiat nowosądecki). Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w tej miejscowości to rodzinna parafia zmarłego kapłana. Pochówek nastąpi na miejscowym cmentarzu parafialnym. Prokuratura wykluczyła, by śmierć księdza wynikała z działania innych osób.

Ks. Mariusz był cenionym duszpasterzem i kanonistą, ale też strażakiem ochotnikiem. We wzruszającym wpisie pożegnali go koledzy z macierzystej jednostki OSP Wawrzka.

- Z wielkim żalem informujemy, że odszedł od nas druh Ksiądz Mariusz Kmak, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrzce. Ksiądz Mariusz, będąc nie tylko kapłanem, ale także oddanym strażakiem, z pasją i poświęceniem służył naszej społeczności. Jego obecność w naszych szeregach była nieoceniona – łączył w sobie duchową mądrość z bezinteresowną pomocą na rzecz bliźnich. Ksiądz Mariusz był przykładem człowieka, który z oddaniem i sercem angażował się w każde zadanie. Jego ciepło, uśmiech i gotowość do pomocy pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Jego odejście to ogromna strata dla całej społeczności OSP Wawrzka oraz wszystkich, którzy mieli zaszczyt go znać. Pozostanie w naszych sercach jako wzór do naśladowania i człowiek, który żył dla innych. Prosimy wszystkich o modlitwę za duszę Księdza Mariusza oraz wsparcie dla jego najbliższych w tym trudnym czasie. Cześć Jego Pamięci! - napisali strażacy z OSP Wawrzka.

Poniżej nota biograficzna poświęcona zmarłemu księdzu, umieszczona na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

Pożar zabytkowego kościoła w Nowym Sączu. Młody mężczyzna zatrzymany przez policję

Kim był ks. Mariusz Kmak? Nota biograficzna

Ks. Mariusz Kmak urodził się 21 maja 1987 roku w Krynicy-Zdroju, jako syn Mariana i Marii zd. Motyka. Pochodził z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce. Egzamin dojrzałości złożył w 2007 roku w Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża w dniu 25 maja 2013 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafii pw. Ducha Świętego w Żabnie (od 1 września 2013 roku). Ponadto sprawował funkcję wicenotariusza ds. łączności internetowej oraz dekanalnego duszpasterza liturgicznej służby ołtarza w dekanacie Żabno. W 2016 roku został skierowany na studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii, które ukończył w 2021 roku, uzyskując tytuł licencjata prawa kanonicznego. Od 2021 roku pracował jako notariusz w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie, a od 2023 roku także jako kierownik kancelarii tegoż Sądu.

