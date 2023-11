Ojciec Andrzej Chlewicki przeniesiony do Tarnobrzega. Będzie nowy rektor sanktuarium w Jamnej

Ojciec Andrzej Chlewicki, rektor sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej, został przeniesiony przez prowincjała zakonu dominikanów do Tarnobrzega. Duchowny w podtarnowskiej Jamnej ponad 20 lat spędził na kontynuowaniu dzieła ojca Jana Góry. Zakonnicy poinformowali, że uroczyste pożegnanie ojca Chlewickiego będzie miało miejsce w niedzielę, 26 listopada. Nazwisko nowego rektora jamneńskiego sanktuarium nie zostało jeszcze podane do wiadomości.

- Drodzy Przyjaciele, decyzją Prowincjała o. Andrzej Chlewicki z początkiem grudnia rozpocznie swoją posługę w klasztorze dominikanów w Tarnobrzegu. Pragniemy Was wszystkich serdecznie zaprosić na Mszę świętą 26.11 o godz. 11:00. w czasie której pożegnamy o. Andrzeja, który przez ponad dwie dekady poświęcił się budowie i rozwojowi niezwykłego miejsca jakim jest Jamna. O. Andrzej jest nie tylko kontynuatorem myśli o. Jana Góry, architekta tego miejsca, ale także jego duszą i sercem. Jego pasja, zaangażowanie i niezłomna determinacja przyczyniły się do stworzenia wspólnoty, w której każdy mógł znaleźć swoje miejsce. Chcielibyśmy razem z Wami podziękować o. Andrzejowi za każdy dzień, uśmiech i wygłoszone słowo. Jego wkład w to miejsce jest nieoceniony, a jego obecność pozostawiła niezatarte ślady w sercach wszystkich, którzy mieli możliwość Go spotkać. Zapraszamy Was na wspólne pożegnanie, abyśmy mogli razem wyrazić naszą wdzięczność dla o. Andrzeja, aby wspólnie podziękować i życzyć o. Andrzejowi powodzenia w kolejnym etapie jego życia.

Wierni protestują przeciwko decyzji prowincjała. Stworzyli petycję

Z decyzją prowincjała dominikanów nie pogodzili się wierni. Stworzyli oni petycję (kliknij w link), w której wzywają do pozostawienia ojca Chlewickiego w Jamnej. Poniżej treść petycji:

- Szanowny Prowincjale o. Łukaszu Wiśniewski. Z głębokim żalem i zasmuceniem otrzymaliśmy informację o przeniesieniu Ojca Andrzeja Chlewickiego, rektora Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei na Jamnej. Jesteśmy świadomi, że ta decyzja nie była łatwa i pewnie obarczona wieloma względami duszpasterskimi i organizacyjnymi. Rozumiemy, że bracia zakonni ślubują posłuszeństwo wobec swoich przełożonych. Jednakże, jako wspólnota Kościoła i wiernych uczestniczących w Mszach Świętych oraz nabożeństwach na Jamnej, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie w sprawach, które dotyczą naszej duchowej przestrzeni i serca wspólnoty oraz prośbę o zrozumienie naszej perspektywy. Ojciec Andrzej Chlewicki, pełen gorącego oddania sprawom wiary, stał się dla nas nie tylko duchowym przewodnikiem, ale także budowniczym wspólnoty. Jego pasja, oddanie i głęboka wierność Sanktuarium sprawiły, że Jamna stała się dla nas miejscem, w którym doświadczamy autentycznego spotkania z Bogiem. Rozmowy z Ojcem Andrzejem jednoznacznie wskazują, że związany jest on z tą miejscowością z całego serca, a jego marzeniem jest kontynuowanie dzieła duszpasterskiego na Jamnej. Ponadto, chcielibyśmy wspomnieć o zmarłym Ojcu Janie Górze, który odegrał kluczową rolę w historii Jamnej. Jego misja, rozpoczęta kilkadziesiąt lat temu, zaowocowała obecnością dominikanów na tym terenie. Jego dzieło kontynuowane przez Ojca Andrzeja Chlewickiego przyciąga rzesze młodzieży, pielgrzymów i turystów z całej Polski. Zależy nam na kontynuacji duszpasterskiej posługi Ojca Andrzeja Chlewickiego na Jamnej, która przynosi owoce w postaci rozwoju wspólnoty i przyrostu wiernych. Wierzymy, że jego obecność jest niezbędna dla dalszego umacniania ducha wspólnoty oraz inspiracji dla nas wszystkich. Jako wierni, czujemy głębokie zaniepokojenie i smutek związany z tą decyzją. Obawiamy się, że utrata Ojca Andrzeja wpłynie negatywnie na naszą wspólnotę i doświadczenie duchowe. Będziemy cierpieć z powodu braku Jego obecności, która jest dla nas niezwykle istotna.

Zabójstwo 20–latki przy ul. Bytomskiej w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.