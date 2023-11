Okradli i gnębili 14-latka. Wszystko nagrali, a filmik wrzucili do sieci

Wstrząsająca śmierć lubianego proboszcza. Ksiądz Zbigniew zmarł w drodze do kościoła

Nowy Sącz. Okradli i gnębili 14-latka. Wszystko nagrywali, a później wrzucili do sieci

W ostatnim czasie w Polsce doszło do całej serii aktów przemocy rówieśniczej, które były przez sprawców nagrywane, a materiały wideo trafiły później do sieci. Przerażająca "moda" nie ominęła również Małopolski. W Michałowicach 17-latek zaatakował 12-latka i kazał mu całować się po butach. Do równie szokujących scen doszło w Nowym Sączu. Tam ofiarą przemocy padł 14-latek.

- 13 listopada br. około godziny 16:00 w pobliżu jednej z galerii handlowych w Nowym Sączu 16-latek zaczepił przechodzącego obok budynku 14-letniego chłopca i zażądał pieniędzy. Przyparł go do ławki, a kiedy znalazł w jego odzieży portfel, wyciągnął z niego pieniądze. Całą sytuację nagrała koleżanka 16-latka, która widząc, co robi chłopak, nie zareagowała, a wręcz była tym rozbawiona - relacjonuje sądecka policja.

Nagranie trafiło do sieci, co ułatwiało zidentyfikowanie sprawców. Kiedy sprawa stała się głośna, sami pojawili się oni na policji. 16-latek oddał ukradzione pieniądze, jednak na tym jego odpowiedzialność się nie zakończy. W najbliższym czasie wszystkie materiały zgromadzone przez policjantów w toku prowadzonych czynności, zostaną przekazane do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, który zdecyduje o dalszym losie nastolatków.

