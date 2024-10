– Fakt, że nie podnieśliśmy podatku od nieruchomości w ścisłym centrum miasta jest też podyktowane tym, że jest to taka propozycja, taki gest. My nie będziemy podnosić podatku, ale zachęcamy do tego, żeby na Rynku i w obrębie Starego Miasta działo się więcej i to jest, mam nadzieję, tzw. fair deal, w którym miasto rezygnuje z części dochodów, ale oczekuje włączenia się w organizację pewnych imprez i uatrakcyjnienia tych wydarzeń w centrum, a to z kolei i tak przełoży się na wyższe przychody dla samych restauratorów. W związku z tym myślę, że jest to uczciwa wymiana – zauważa w rozmowie z Radiem ESKA prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.