Tegoroczna jesień w Tarnowie miała stać pod znakiem sportów walki. Arena Jaskółka gościła galę KSW, jednak walki freak fighterów organizowane przez federację Clout MMA ostatecznie nie odbyły się. Wielu fanów tego typu widowisk czuła się mocno zawiedziona. Gala w Tarnowie była mocno promowana, a jej punktem kulminacyjnym miało być starcie Zbigniewa Stonogi z Krzysztofem Rutkowskim.

Tymczasem okazuje się, że fiasko gali wcale nie zmartwiło obecnych władz Tarnowa. Wręcz przeciwnie, prezydent Jakub Kwaśny zapowiedział, że miasto nie będzie gościć walk celebrytów. Włodarz Grodu Leliwitów nazwał freak fighty "kiepskiej jakości widowiskiem".

Ja odbyłem taką rozmowę z panem dyrektorem Marszałkiem [szef Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - dop. red.], że niekoniecznie musimy od każdego brać pieniądze za wynajem hali Arena Jaskółka Tarnów, bo nie zawsze jest to tego warte. Nie chcemy promować tego typu postaw, ja może nie będę używał tutaj epitetów. Natomiast chcemy, żeby Arena Jaskółka była obiektem prawdziwie sportowej rywalizacji, a niekoniecznie takiej, która przynosi kiepskiej jakości widowisko. Dlatego mam nadzieję, że w przyszłości Arena Jaskółka nie będzie miejscem tego typu wydarzeń - powiedział Radiu ESKA Jakub Kwaśny.

Mimo, że ostatecznie gala Clout MMA została odwołana, prezydent Tarnowa widzi korzyści z zamieszania, które towarzyszyło anulowaniu wydarzenia. Sprawa była bowiem szeroko komentowana, a miasto dzięki temu zyskało darmową promocję. Samorząd liczy, że dzięki temu Arena Jaskółka pozyska nowych kontrahentów, którzy w największej sali widowisko-sportowej w regionie zorganizują imprezy niebudzące tylu negatywnych emocji, co freak fighty.

Muszę zaznaczyć, że trochę się nawet opłaciło to pod względem promocji, bo okazało się, że o tego typu wydarzeniach sporo się mówi i niektórzy dostrzegli Arenę Jaskółka Tarnów i kilka firm zaczęło pytać o możliwość wynajmu tej powierzchni na inne wydarzenia komercyjne, kulturalne, koncertowe, jak również sportowe, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło – stwierdził w rozmowie z Radiem ESKA Jakub Kwaśny.