Główna wygrana Lotto w Tarnowie. Wydanie 10 złotych było jego inwestycją życia

Takiej stopy zwrotu z inwestycji pozazdrościć mu mogą najlepsi inwestorzy giełdowi. Szczęśliwiec, który zwycięski los kupił przy ul. Hodowlanej w Tarnowie, wzbogacił się o 500 000 złotych. To główna wygrana w zdrapce Lotto o nazwie "WOW Zdrapka". Równocześnie jest to pierwsza z dwóch zdrapek dających prawo do głównej wygranej w tej grze. Na swojego właściciela czeka więc jeszcze drugi los o wartości pół miliona złotych. Łączna pula nagród "WOW Zdrapki" wynosi 17 773 390 złotych.

Przypomnijmy, że najwyższą wygraną w sztandarowej grze Lotto pozostaje osiągnięcie gracza z podtarnowskiego Skrzyszowa, który w 2017 roku rozbił kumulację wartą prawie 37 milionów złotych. Rekordowa szóstka trafiona w Skrzyszowie nie jest jedyną wygraną przekraczającą 30 milionów złotych w powiecie tarnowskim. 31 maja 2016 roku w Żabnie gracz trafił 30 588 372,20 zł.

