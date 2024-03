i Autor: SHUTTERSTOCK

Rekord Lotto

Ten dzień przeszedł do historii Lotto. Nikt więcej nie wygrał. Od tej kwoty oczy wychodzą z orbit

O takiej wygranej marzy każdy. Równo siedem lat temu w podtarnowskim Skrzyszowie gracz rozbił rekordową kumulację Lotto. Totalizator Sportowy musiał wówczas wypłacić prawie 37 milionów złotych. Co prawda, 10 proc. tej sumy zgarnął fiskus, jednak farciarz i tak ustawił się do końca życia. Do tej pory jest to niepobity rekord Lotto.