Opel wpadł do potoku po zderzeniu z innym samochodem. Kierowca został uwięziony

Polna. Opel wpadł do potoku po zderzeniu z innym pojazdem. Strażacy ewakuowali uwięzionego kierowcę

W czwartek, 6 kwietnia w miejscowości Polna na Sądecczyźnie po zderzeniu dwóch samochodów jeden z nich wylądował w potoku. Oplem poruszał się wyłącznie kierowca. Nie był on w stanie samodzielnie opuścić uszkodzonego wozu, dlatego jego ewakuację musieli przeprowadzić strażacy. Na szczęście uczestnik kraksy nie odniósł poważnych obrażeń i mógł pozostać na miejscu zdarzenia. Solidnie zniszczony został również drugi z samochodów, co widać na znajdujących się poniżej zdjęciach. Okoliczności kolizji wyjaśnia policja. Służby apelują do kierowców, aby w najbliższych dniach zachowali szczególną ostrożność. Warunki na małopolskich drogach są bardzo trudne, a ruch może być większy niż zwykle ze względu na przygotowania do świąt oraz wielkanocne wyjazdy.

