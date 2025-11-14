Paraliż komunikacyjny na drodze wojewódzkiej. Rolnicy zapowiedzieli blokadę

W dniu 14 listopada 2025 r., w godzinach 12:00-16:00, w Biskupicach Radłowskich (Zawodzie) wystąpią utrudnienia w ruchu z powodu zgromadzenia publicznego na drodze wojewódzkiej nr 975.

Ruch pojazdów będzie cyklicznie wstrzymywany na odcinku od cmentarza wojskowego w kierunku Żabna; pojazdy uprzywilejowane będą przepuszczane na bieżąco.

Szykuje się paraliż na DW975. Kiedy i gdzie dokładnie wystąpią utrudnienia?

Do utrudnień dojdzie w piątek, 14 listopada, w godzinach od 12:00 do 16:00. Zgromadzenie publiczne obejmie odcinek drogi wojewódzkiej nr 975 na terenie Biskupic Radłowskich, w części miejscowości znanej jako Zawodzie. Blokada ma objąć fragment trasy rozciągający się od cmentarza wojskowego, tuż za mostem w kierunku Żabna, aż do samej granicy gminy Żabno.

Organizatorzy zgromadzenia zapowiadają, że ruch pojazdów będzie wstrzymywany cyklicznie. W praktyce oznacza to, że co pewien czas droga będzie całkowicie nieprzejezdna, a następnie na krótko otwierana, by przepuścić część oczekujących aut.

Droga wojewódzka nr 975 to niezwykle istotny szlak komunikacyjny w tej części regionu. Łączy ona między innymi Tarnów z Dąbrową Tarnowską i jest często wybierana przez kierowców podróżujących w kierunku województwa świętokrzyskiego. Jej zablokowanie, nawet cykliczne, oznacza poważne kłopoty nie tylko dla mieszkańców okolicznych miejscowości, ale także dla ruchu tranzytowego.

Policja apeluje o ostrożność. Jak ominąć zablokowany odcinek drogi?

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz samych protestujących będą czuwać funkcjonariusze policji. Mundurowi będą obecni na miejscu przez cały czas trwania zgromadzenia. Ich zadaniem będzie nie tylko dbanie o porządek, ale również ręczne kierowanie ruchem i wskazywanie ewentualnych objazdów, jeśli takie zostaną wytyczone. Należy pamiętać, że pojazdy uprzywilejowane, takie jak karetki pogotowia, wozy straży pożarnej czy radiowozy, będą przepuszczane przez blokadę na bieżąco i bezwzględnie należy im ustępować pierwszeństwa.

Służby apelują do wszystkich kierowców, którzy planują podróż w tym rejonie, o wcześniejsze zaplanowanie trasy z uwzględnieniem zapowiadanych utrudnień. Warto skorzystać z aplikacji nawigacyjnych, które w czasie rzeczywistym pokazują sytuację na drogach i mogą zaproponować alternatywne trasy, pozwalające ominąć zablokowany fragment DW975. Jeśli to możliwe, najlepiej przełożyć podróż na inne godziny, aby uniknąć wielogodzinnego postoju w korku.