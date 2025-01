Potworna kraksa osobówki z tirem pod Nowym Sączem. Kierowca nie przeżył

Co się dzieje z oświatą?

Na drodze krajowej nr 75 w Łososinie Dolnej (powiat nowosądecki) samochód osobowy zderzył się z tirem. Do zdarzenia doszło w czwartek, 16 stycznia około godz. 7.00 na wysokości miejscowego lotniska. Niestety kraksa miała tragiczne skutki. Zginął kierujący osobówką.

Okoliczności wypadku są wyjaśniane przez służby. Na miejscu występują duże utrudnienia w ruchu. DK 75 w Łososinie Dolnej jest obecnie nieprzejezdna, a kierowcy są kierowani na objazdy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Fatalne warunki pogodowe w Małopolsce

W południowej części Małopolski warunki drogowe pozostają bardzo trudne. Po obfitych opadach śniegu nastąpiły opady marznącego deszczu. Do godz. 18.00 w czwartek, 16 stycznia obowiązuje żółty alert pogodowy związany z tym zjawiskiem pogodowym. Na jezdniach jest ślisko, dlatego służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Prędkość powinna być dostosowana do panujących warunków.

