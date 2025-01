To wyjątkowa lokalizacja!

Zima mocno daje się we znaki kierowcom i to nie tylko podczas samej jazdy, ale już wcześniej, przed wyruszeniem w podróż. Obfite opady śniegu i marznącego deszczu doskwierają właścicielom pojazdów parkowanych na świeżym powietrzu. Niestety przed rozpoczęciem trasy muszą oni poświęcić czas na przygotowanie auta do poruszania się po drogach.

- Policjanci przypominają, że zgodnie z kodeksem drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim podróżujących lub innych uczestników ruchu. Nie może też naruszać porządku ruchu na drodze i narażać kogokolwiek na szkodę. Kierowca przed rozpoczęciem jazdy musi również zapewnić sobie dostateczne pole widzenia oraz możliwość łatwego, wygodnego i pewnego posługiwania się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlania drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu - wyjaśnia zakopiańska policja.

Za zlekceważenie obowiązku zgodnego z prawem przygotowania samochodu do jazdy grozi grzywna do 3000 złotych. Ponadto, gdy z powodu niedbalstwa kierowcy dojdzie do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci mogą nałożyć mandat karny w wysokości 1500 złotych.

- Pamiętajmy zatem, aby przed każdym wyjazdem dokładnie odśnieżyć samochód, pamiętając również o reflektorach i tablicach rejestracyjnych. Wystarczy poświęcić kilka minut, by właściwie przygotować auto do jazdy i zapewnić sobie komfort oraz zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu - apelują mundurowi.

